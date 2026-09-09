C’est une grande première, et pas des moindres.

Après les AMB 001 et 001 Pro (lancées en 2019 et 2022), non homologuées pour rouler sur route, Aston Martin et Brough Superior franchissent une nouvelle étape dans leur collaboration en présentant l’AMB 002 Roadster.

Un bijou d’orfèvrerie produit à seulement 300 exemplaires, assemblé à la main du côté de Toulouse et dont les premières livraisons sont attendues pour le troisième trimestre 2027.

Création entièrement inédite, l’AMB 002 Roadster a trouvé son inspiration esthétique dans quelques-uns des modèles les plus renommés d’Aston Martin.

À l’arrière, la rampe de lames à LED s’inspire des pures hypercars Vulcan, Valkyrie et Valhalla. Les sorties d’échappement ovales arborent des dissipateurs thermiques nervurés, un clin d’œil aux Vanquish et DB12 S. La partie latérale traversant le carénage en carbone pour englober le phare, le bouton de démarrage rétroéclairé et la selle garnie de cuir cousu main sont autant de références à l’univers automobile d’Aston Martin.

Un objet de luxe issu d’une conception artisanale

Fruit d’un processus de conception sur mesure, elle a été entièrement pensée et développée à partir de zéro.

Une exclusivité que l’on constate notamment avec le tout nouveau moteur bicylindre en V de 1 083 cm³, refroidi par eau, développant 132 chevaux et 110 Nm de couple. Imaginé, usiné et assemblé en interne au siège toulousain de Brough Superior, le moteur de l’AMB 002 se distingue par des carters usinés par commande numérique par ordinateur (CNO) directement dans la masse, optimisés pour réduire le poids et renforcer l’efficacité structurelle. Le moteur est intégré dans un cadre en titane usiné dans un bloc massif, et ne pèse que 5 kg, pour un poids total de la moto annoncé à 190 kg.

La suspension avant à double triangulation, appelée « fourche Fior », constitue une autre innovation de Brough Superior, évolution du système développé pour l’AMB 001 Pro et perfectionnée pour l’AMB 002.

Les commandes sont désormais ouvertes pour l’AMB 002, un modèle d’exception fabriqué à la main et strictement limité, dont les livraisons débuteront au troisième trimestre 2027. Le prix de cette nouveauté n’a pas encore été communiqué.