Pendant que Yamaha dégaine son crédit à 0 % et que les marques chinoises continuent de grignoter des parts de marché, Honda ne compte pas se laisser faire sans réagir.

Jusqu’au 31 octobre, la marque propose une offensive tarifaire ciblée sur le cœur de ses ventes : la famille des bicylindres 750 cm³.

Au programme de ces offres de rentrée : de gros rabais sur les CB750 Hornet et XL750 Transalp, combinés à des formules de location longue durée (LLD) agressives et des coups de pouce à la reprise.

Le roadster CB750 Hornet (standard) bénéficie de 750 € d’avantage client, faisant tomber l’entrée de gamme à 6 940 € (7 240 € pour la version compatible avec l’accessoire sabot moteur), tandis que la CB750 Hornet E-Clutch, version équipée de la transmission automatisée (qui permet de se passer du levier d’embrayage tout en gardant le sélecteur au pied) passe à 7 740 €.

Le trail mid-size XL750 Transalp profite pour sa part d’une remise encore plus importante avec 850 € d’avantage client, s’affichant sous la barre symbolique des 9 500 €, très précisément à 9 499 €.

Les bicylindres 750 Honda stars de la rentrée !

Et ce n’est pas tout car l’avantage client est cumulable avec les solutions de financements proposées par Honda. Deux formules en location longue durée (LLD) sont proposées jusqu’au 31 octobre : la CB750 Hornet à partir de 119 €/mois, après un premier loyer de 750 €, sur 37 mois et 18 000 km et la XL750 Transalp à partir de 159 €/mois, après un premier loyer de 950 €, sur 37 mois et 18 000 km.

Enfin, sur la CB750 Hornet, l’offre est cumulable avec deux loyers offerts et une aide à la reprise de 500 €. Sur la Transalp, les deux loyers offerts s’appliquent également.