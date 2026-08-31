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Honda CBR1000RR-R Fireblade SP McGuinness 30th Anniversary : seulement 15 motos vendues à prix d’or

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

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Limitée à seulement 15 exemplaires, la Honda CBR1000RR-R Fireblade SP McGuinness 30th Anniversary a de quoi faire saliver les collectionneurs. Mais il faudra tout de même sortir un beau billet pour se l'offrir.

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP McGuinness 30th Anniversary : seulement 15 motos vendues à prix d’or

Sur l’île de Man, il y a deux monuments qu’on ne présente plus : le tracé complètement fou du Tourist Trophy et le taulier de l’épreuve, John McGuinness.

Depuis trente ans, le pilote lime le bitume britannique poignée dans le coin, quasiment toujours flanqué du blason Honda.

Pour célébrer ces noces de perle mécaniques, la filiale britannique du constructeur a décidé de se faire plaisir, et de faire plaisir aux fans, avec une édition limitée de sa sportive ultime, la CBR1000RR-R Fireblade SP aux couleurs du héros local.

Côté robe, la moto s’offre une livrée nostalgique rouge et verte du Paul Bird Motorsport arborée par McGuinness sur sa petite RS250R de 1996, numéro vert rétro sur le nez en prime.

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP McGuinness 30th Anniversary : seulement 15 motos vendues à prix d’or

Sous la peinture, en revanche, on n’est plus du tout sur du vintage. Le quatre-cylindres en ligne de 999 cm³ offre toujours 214 chevaux, maîtrisés par une centrale inertielle 6 axes et sublimés par une ligne en titane gravée Akrapovič.

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP McGuinness 30th Anniversary : seulement 15 motos vendues à prix d’or

La partie-cycle n’est pas en reste avec un bras oscillant inspiré par celui du prototype RC213V-S et un ensemble d’ailerons aéro signé des ingénieurs du HRC.

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP McGuinness 30th Anniversary : seulement 15 motos vendues à prix d’or

En plus des protections GB Racing et Evotech, du capot de selle ou du kit de béquille Gee-Tech d’atelier, Honda propose aux acheteurs un casque réplique KYT dédicacé par John McGuinness en personne.

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP McGuinness 30th Anniversary : seulement 15 motos vendues à prix d’or

Cerise sur le gâteau, la livraison se fera en VIP sur l’île de Man avec l’opportunité de faire un tour de chauffe en ouvrant la route derrière McGuinness lui-même.

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP McGuinness 30th Anniversary : seulement 15 motos vendues à prix d’or

Le prix de ce bijou vendu à seulement 15 exemplaires ? 37 730 £, soit environ 44 000 €.

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