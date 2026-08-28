C’est la rentrée !

Petits et grands vont reprendre le chemin de leurs pratiques sportives et il est temps de signer les licences pour la saison 2026-2027.

Poursuivant dans sa stratégie de rendre la pratique de la moto accessible au plus grand nombre, la Fédération française de moto propose de nouveau cette année des conditions d’adhésion préférentielles pour les néo-pratiquants avec le retour de l’offre « Primo-Licenciés » pour la saison 2026-2027. La Fédé propose aux nouveaux venus d’enfiler le casque dès le 1er septembre 2026 jusqu’au 31 décembre 2027. Soit seize mois de roulage consécutifs pour le tarif de douze.

Pour en profiter il faut soit n’avoir jamais mis les pieds à la FFM de sa vie, soit ne pas avoir repris de licence (entraînement ou compétition) durant les saisons 2025 et 2026.

La Fédération propose également le paiement des licences en 10 fois.

Des coups de pouce de la FFM pour faciliter la vie des motards

Les grilles tarifaires 2027 doivent encore être gravées dans le marbre d'ici au 1er septembre, mais une chose est sûre : pour qui veut se mettre à la pratique moto, l’occasion est trop belle.

En signant une licence avec la FFM, on rejoint ainsi un maillage associatif de 1 215 moto-clubs et 1 000 sites homologués. 100 000 bénévoles sont aussi présents partout en France pour accompagner la pratique sportive. Surtout, être adhérent offre une couverture avec une assurance Individuelle Accident et Responsabilité Civile.

Pour info, vous pouvez retrouver tous les tarifs de la saison 2026 sous cet article.