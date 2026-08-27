C’est le retour d’un nom qui parle forcément aux passionnés de deux-roues.

Le projet porté par Bultaco Next S.L. (basée près de Mataró/Barcelone) marque le troisième chapitre de l’histoire de la marque fondée en 1958 par Paco Bultó. Après la fermeture de l’usine historique en 1983 et une tentative de relance dans la moto électrique à partir de 2014, cette nouvelle structure entend réexploiter le nom légendaire.

Pour ce retour Bultaco va miser sur un trail de moyenne cylindrée développé avec Leonart, la Rally GT 300. Une moto de type trail/rallye accessible avec le permis A2 qui devrait être disponible prochainement à un tarif particulièrement accessible.

Mais Bultaco n’entend pas renier son passé pour autant.

Le retour d'un deux-temps, mais un usage uniquement sur piste

La marque espagnole va ainsi proposer une réédition de l’un de ses modèles phares : la TSS 350. Développée exclusivement pour un usage sur piste, cette moto s’inspire donc directement du Model 29 produit par la marque espagnole entre 1969 et 1970 (assemblé à l’époque à seulement 58 unités).

Et cette fois, elle ne sera même produite qu’à 29 exemplaires seulement. Chaque unité sera fabriquée artisanalement sur commande et numérotée individuellement, passant par des étapes strictes d’usinage, de soudage et de contrôle qualité.

On retrouvera sur la TSS 350 le monocylindre de 350 cm3 deux-temps offrant 60 chevaux refroidi par air, un carburateur Mikuni VM44, une boîte à six rapports amovible (type cassette), un embrayage multidisques à bain d’huile, une fourche type Ceriani, deux amortisseurs arrière, des freins à tambour (répliques Ceriani), des jantes de 18 pouces montées en Continental ContiRoadAttack 3 CR et un cadre tubulaire en acier à double berceau.

Bultaco résume le projet ainsi : « Ce n’est pas une pièce de musée qui fait de la course à l’occasion ; c’est une moto de course qui finira un jour dans un musée. »