Ligne Moriwaki, peinture pailletée et queue de canard : la nouvelle Honda CB1000F sublimée par Daytona
Alors que la Honda CB1000F s’apprête à faire son arrivée dans les concessions européennes à l’automne 2026, le modèle fait déjà le bonheur des préparateurs au Japon. L’équipementier Daytona a profité de sa commercialisation nippone pour concevoir une panoplie complète de pièces d’inspiration vintage, rendant un vibrant hommage à la mythique moto de course de Freddie Spencer en championnat américain de Superbike.
Après quelques mois de retard dû à l’ajustement de son moteur, la nouvelle Honda CB1000F s’apprête à arriver dans les concessions françaises.
Commercialisée au Japon, elle fait déjà l’objet de personnalisation de la part de plusieurs grands noms de l’équipement nippons.
Après Yoshimura, c’est Daytona qui nous en livre une version revue, toujours avec un œil dans le rétro, et toujours en revoyant les codes d’une machine d’un pilote mythique : Freddie Spencer.
Le kit développé par Daytona pour la nouvelle Honda CB1000F puise à nouveau dans les codes esthétiques des légendaires CB750F et CB900F pilotées par l’américain dans son championnat national avec un garde-boue avant spécifique en fibre de verre (prolongé de 20 mm vers l’arrière) et la suppression du garde-boue arrière pour mettre en valeur la poupe iconique en « queue de canard » (ducktail).
La selle au design monoplace renforce le look rétro-sportif, tout comme sa livrée associant le rouge officiel Honda à un orange pailleté signé Daytona, le tout appliqué sur une base noire et la ligne d’échappement monobloc développée par Moriwaki Engineering, affichant un design court, noir et résolument compétition.
Du côté du poste de pilotage, les modifications effectuées par Daytona sont également nombreuses : guidon de 28,6 mm de diamètre avec extrémités inclinées vers le bas, poignées en caoutchouc beige/chair « Grippy Grip D-Seven » et rétroviseurs rectangulaires GX M10.
Daytona propose également un kit d’abaissement de suspension arrière, permettant de réduire la hauteur de selle d’environ 20 mm pour les motards de plus petite taille.
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