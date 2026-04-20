Que les plus impatients se rassurent, la nouvelle Honda CB1000F sera bientôt disponible dans les concessions françaises de la marque japonaise.

Si elle tarde encore à débarquer en Europe, la faute à un contretemps lié à une mauvaise configuration interne du piston (un problème qui concerne toute la gamme 1000 récente et désormais réglé) elle roule déjà au Japon depuis plusieurs mois.

Il n’en a pas fallu plus à Yoshimura pour s’y attaquer, avec une préparation exclusive dévoilée il y a quelques jours.

Et le moins que l’on puisse dire est que Yoshimura n’a pas fait dans la dentelle. Pour ce projet, ils ont fait appel à Woodeye Design afin d’habiller le roadster d’une livrée rouge et noire, aux couleurs utilisées par Yoshimura en compétition.

Adieu les rétros, les clignos et le support de plaque disgracieux : ici, on est en mode « Racing » pur et dur. La ligne est tendue, agressive, et rend un hommage vibrant à la CB750F qui dominait les circuits il y a 40 ans et que pilotait Freddie Spencer.

Un supplément de caractère sportif pour la Honda CB1000F

Fidèle à sa réputation, Yoshimura se distingue notamment par son système d’échappement. Baptisé « Racing Cyclone » il fait figure de pièce maîtresse de la moto.

La partie-cycle et les équipements ne sont pas en reste avec des pneus Bridgestone Battlax RS12 quasiment lisses, des commandes reculées X-Tread et un amortisseur Öhlins qui remplace le combiné d’origine. Des protections « Pro Shield » pour les carters et une grille de radiateur gravée du logo nippon de la marque sont aussi de la partie. Un poste de pilotage, épuré, avec des leviers Zeta et une protection de levier de frein comme en Grand Prix complètent le look sportif du roadster néo-rétro.

Pour le moment, Yoshimura n’a annoncé ni la disponibilité ni le prix de ces pièces, il est donc difficile de savoir si cette préparation pourra être reproduite sur une moto de série, mais on imagine que cette belle vitrine ne sera pas un coup d’épée dans l’eau.