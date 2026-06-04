C’est un modèle iconique depuis plusieurs décennies.

Si la Vespa, symbole de la Dolce Vita à l’italienne s’est aussi mise à l’électrique avec une version moderne, l’entreprise française Noil, spécialiste du rétrofit avec ses kits de conversion permettant de passer d’un moteur thermique à une motorisation électrique, a décidé de proposer des kits pour les mythiques Vespa PX (PX125, PX200 et LML 2-temps), Vespa PK (PK et V5A) et tous les modèles Vespa 50 cm3 récents.

« Électrifier une Vespa, c’est préserver une silhouette mythique tout en répondant aux enjeux de la transition énergétique, mais aussi améliorer le confort de conduite d’un véhicule des années 1970 grâce à une technologie électrique moderne », explique Victor Bréban, cofondateur de Noil, qui commercialise également des kits rétrofit pour une autre icône, le Peugeot 103.

Un style sans compromis et une motorisation électrique

Grâce à cette transformation, qu’il s’agisse des Vespa PX 125 cm³ des années 1970 ou de scooters plus modernes comme la Vespa Primavera 50 cm³ des années 2010, les véhicules conservent leur esthétique d’origine tout en bénéficiant d’une motorisation électrique silencieuse, d’un confort de conduite modernisé et d’un stationnement gratuit dans les grandes villes.

La Vespa, qui fête cette année ses 80 ans, se voit ainsi offrir une cure de jouvence à partir de 2 080 euros pour les modèles PK vintage 50 cm3, 3 799 euros pour les PX et 2 329 euros pour les Vespa 50 cm3 les plus récentes.