La Vespa est une vieille dame.

Ce scooter mythique, symbole de la Dolce Vita italienne fête cette année ses 80 ans.

Pour marquer le coup, du 25 au 28 juin, le Vespa Village, situé au Foro Italico de Rome, accueillera l’exposition « 80 ans d’une icône » pour célébrer une véritable légende italienne. L’exposition revisite huit décennies d’histoire mondiale, retraçant l’évolution du style, de la culture et de la société. Ce parcours visuel propose des images qui mettent notamment en lumière la façon dont Vespa est devenue un symbole de l’élégance et de l’innovation italiennes pour être reconnue partout dans le monde aujourd’hui.

À la fois moyen de transport et instrument de liberté, compagnon de voyage et véritable affirmation de style, la Vespa a adopté plusieurs casquettes au fil des années.

Un art de vivre idéalisé et immortalisé par un scooter intemporel

Des rues des villes européennes aux grands rassemblements intercontinentaux, en passant par les plateaux de cinéma et les couvertures de magazines, la Vespa s’impose comme l’un des symboles les plus reconnaissables et les plus influents de la culture visuelle contemporaine.

Le commissaire d’exposition, Giacomo Bretzel, décrit la vision à l’origine du projet : « C’est l’histoire d’une Italie qui a beaucoup voyagé en Vespa. Je me suis imprégné de la magie de ce scooter, véritable trait d’union entre passé et présent, devenu une icône intemporelle. Avec cette exposition, j’ai voulu dévoiler un périple à travers le monde grâce à de magnifiques images issues des archives Piaggio et d’autres collections privées. J’ai ensuite réalisé une nouvelle série mettant en scène un groupe de jeunes près de Pise, aux abords de Pontedera. Sur fond de routes côtières baignées de soleil et d’architecture classique, la Vespa fait office de journal visuel, conjuguant esprit d’aventure et subtil équilibre entre lien social et indépendance. »

Une exposition à découvrir du 25 au 28 juin dans la capitale italienne.