Cette année, la mythique Piaggio Vespa fête ses 80 ans.

En marge des célébrations romaines du scooter, le constructeur italien a dévoilé une édition spéciale de sa célèbre Vespa : L’Edizione Ottantesimo.

Un modèle produit mondialement à seulement 1 946 exemplaires, en référence évidente à sa date de naissance.

Pour concevoir le scooter, Vespa est parti de sa base la plus moderne et performante : la GTS 310. Le nouveau monocylindre HPE de 310 cm³ à refroidissement liquide développe 25 chevaux et un couple de 28,5 Nm.

L’équipement moderne est évidemment de la partie avec un éclairage Full LED et démarrage sans clé Keyless, un écran TFT couleur de 5 pouces avec connectivité smartphone, un ABS double canal et un contrôle de traction (ASR) de série.

L’habillage, lui, offre un voyage dans le temps avec une livrée grise exclusive rappelant la couleur de l’acier brut des usines d’époque. Pour apporter une touche de contraste, Piaggio a opté pour une teinte verte sur les jantes et la selle. La même qui habillait les tout premiers modèles monochromes de la marque.

Une base technique solide sublimée par une livrée collector

La selle se dote d’ailleurs d’un capot rigide assorti à la carrosserie pour épurer la ligne au maximum tandis que les roues de 12 pouces revisitent le design des célèbres jantes pleines en tôle emboutie de la mythique Vespa 98 originelle.

Pour parfaire le tout, un logo en 3D célébrant le 80ème anniversaire est apposé sur le bouclier avant et s’affiche sous forme de graphismes texturés sur les flancs. Une plaque numérotée sous la selle garantit l’authenticité de chaque machine, livrée de série avec un casque jet assorti aux teintes argent et vert du scooter.

Cette version limitée et sans doute futur collector est affichée à 12 000 euros, dont 600 euros d’acompte nécessaire pour réserver son exemplaire.