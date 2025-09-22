Il dépense 17 000 euros pour booster sa Vespa !

Il n'y a pas que Günter Schachermayr, plus connu sous le nom de « Vespa Freak » , qui a décidé de donner à sa Vespa une seconde vie à son scooter.

Si l'Autrichien a choisi la voie de l’exubérance après avoir fait rouler sa Vespa sur des rails ou piloté pendant près de cinq kilomètres sur la roue arrière avec les yeux bandés, Steve, un italien vise plutôt la performance pure.

Préparée directement par Polini, sa Vespa Sprint 50 développe maintenant 33 chevaux grâce à un cylindre spécial de 154 cm3, un carburateur de 34 mm et un échappement spécifique.

Aux pièces mécaniques, l'Italien a ajouté une fourche Polini, des freins à disque avant et une suspension renforcée, car avec l'équipement d'origine, il estimait cela « trop dangereux ».

Il faut dire que passée sur un banc de puissance, la Vespa accroche désormais une vitesse de pointe de 140 km/h, affichant une puissance de 33 chevaux à 11 200 tr/min.

La Vespa est prête au décollage

Des chiffres qui combinés à la légèreté du scooter, qui profite également de plusieurs pièces Polini en carbone, lui offrent une accélération et une maniabilité impressionnantes pour un deux-roues de ce type, comme l'illustre la vidéo réalisée cette fois sur les routes italiennes : « En première, ça décolle, en deuxième, et en troisième, ça décolle » confie l'Italien.

Pour atteindre ces résultats, Steve a dû mettre la main à la poche, avec une facture globale qui dépasse les 17 000 euros. Quand la passion prend le pas sur la raison.