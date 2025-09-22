Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Piaggio Vespa Sprint

Il dépense 17 000 euros pour booster sa Vespa !

Dans Moto / Préparation

Olivier Cottrel

0  

Symbole iconique de la Dolce Vita à l'italienne, la Vespa n'est pas qu'un scooter tranquille pour se déplacer en ville les cheveux au vent. Du moins pas après avoir déboursé plus de 17 000 euros pour en faire un missile capable d'accrocher plus de 140 km/h.

Il dépense 17 000 euros pour booster sa Vespa !

Il n'y a pas que Günter Schachermayr, plus connu sous le nom de « Vespa Freak » , qui a décidé de donner à sa Vespa une seconde vie à son scooter.

Si l'Autrichien a choisi la voie de l’exubérance après avoir fait rouler sa Vespa sur des rails ou piloté pendant près de cinq kilomètres sur la roue arrière avec les yeux bandés, Steve, un italien vise plutôt la performance pure.

Préparée directement par Polini, sa Vespa Sprint 50 développe maintenant 33 chevaux grâce à un cylindre spécial de 154 cm3, un carburateur de 34 mm et un échappement spécifique.

Aux pièces mécaniques, l'Italien a ajouté une fourche Polini, des freins à disque avant et une suspension renforcée, car avec l'équipement d'origine, il estimait cela « trop dangereux ».

Il faut dire que passée sur un banc de puissance, la Vespa accroche désormais une vitesse de pointe de 140 km/h, affichant une puissance de 33 chevaux à 11 200 tr/min.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

La Vespa est prête au décollage

Il dépense 17 000 euros pour booster sa Vespa !

Des chiffres qui combinés à la légèreté du scooter, qui profite également de plusieurs pièces Polini en carbone, lui offrent une accélération et une maniabilité impressionnantes pour un deux-roues de ce type, comme l'illustre la vidéo réalisée cette fois sur les routes italiennes : « En première, ça décolle, en deuxième, et en troisième, ça décolle » confie l'Italien.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

Pour atteindre ces résultats, Steve a dû mettre la main à la poche, avec une facture globale qui dépasse les 17 000 euros. Quand la passion prend le pas sur la raison.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Piaggio

Voir toute l'actu Piaggio

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/