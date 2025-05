La Vespa, cette icône qu'on ne présente plus, se raconte

Mythe et symbole de la Dolce Vita italienne, la Vespa est une icône quand il s'agit de représenter l'élégance à l'italienne.

Né après les tragiques années 1940 et un conflit mondial ravageur, la Vespa incarne le renouveau de l’Italie et est devenue l'icône d’une époque heureuse, symbole de l’amitié et de la liberté.

Autant de raisons qui ont fait de la Vespa une petite révolution dans le monde du deux-roues. Scooter le plus répandu en France, où son style et sa mécanique ont immédiatement séduit le public, il était d'ailleurs fabriqué par l’ACMA (Ateliers de construction de motocycles et accessoires), à Fourchambault, dans la Nièvre. Un site d'où sont sortis plus de 400 000 Vespa entre 1951 et 1960.

C'est toute la vie de cet objet devenu incontournable que nous retrace Patrick Negro dans ce livre de 96 pages illustré de 260 images de la Vespa à travers les époques.

La Vespa des origines à nos jours

Passionné par l’histoire des véhicules et aujourd'hui rédacteur pour la revue Motos d'hier, Patrick Negro a, pendant plus de vingt-cinq ans, collaboré à diverses publications : L’Enthousiaste, L’Automobiliste, Les Motards… Il est aussi le fondateur, en 1969, du premier club de motos anciennes, et est à l’origine de la création du rallye Paris-Bourges mais aussi de la première voiture française à énergie solaire en 1985. Aujourd’hui rédacteur pour la revue Motos d’hier.

L'ouvrage « Vespa, une révolution culturelle sur deux roues » sera publié le 3 juin prochain aux Editions Sophia, et sera disponible au prix public conseillé de 19 euros.