La Vespa Primavera prend des couleurs grâce à trois artistes

Déclinaison électrique du mythique modèle italien, la Vespa Primavera Elettrica a servi de base à trois artistes et designer à la renommée internationale chargé de les habiller pour l'hiver.

Trois modèles du scooter électrique italien ont ainsi été transformés par les artistes Frank Gehry, Urs Fischer et l'athlète et artiste des Jeux olympiques spéciaux Ilaria « Ghinka » Bonanni.

Des modèles uniques, véritables œuvres d'art sur roues qui ont ensuite été vendues aux enchères lors du dîner de gala organisé à Milan le 6 mars, afin de collecter des fonds pour l'organisation, qui promeut le sport inclusif pour les athlètes ayant un handicap mental et organise les Jeux Olympiques spéciaux d'hiver depuis le 8 mars en Italie.

L'événement, organisé au Théâtre Armani avec le soutien de Giorgio Armani, a réuni des invités du monde entier qui ont pu enchérir sur des pièces uniques, notamment ces trois Vespas fabriquées à la main et leurs casques respectifs, également personnalisés.

Ilaria « Ghinka » Bonanni a donné vie à une Vespa multicolore complétée par des détails réalisés avec des marqueurs acryliques, des pinceaux et des peintures acryliques, ainsi que par une selle unique entièrement réalisée à la main.

L'architecte et designer de renom, Frank Gehry, à qui l'on doit notamment le musée Guggenheim de Bilbao ou la Fondation Louis Vuitton, a pour sa part opté pour un design bicolore avec des graphismes bleus pulvérisés sur un fond blanc et des détails noirs. Une technique que l'on retrouve aussi sur la selle, décorée de cires et de peintures.

Enfin, le Suisse Urs Fischer a créé une Piaggio Vespa dans laquelle des couleurs vives et des lignes noires appliquées avec un marqueur acrylique fin créent une composition inédite.