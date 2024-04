Le Peugeot 103 devient électrique pour moins de 350 euros

Même si Peugeot Motocycles a tenté de titiller la fibre nostalgique des inconditionnels du 103 avec son nouveau concept électrique SPx, pour les puristes rien ne remplacera jamais le mythique Peugeot 103.

Grâce au partenariat entre Peugeot Motocycles et le spécialiste du rétrofit, Noil, il n’y a maintenant plus besoin de choisir entre le style intemporel d’un Peugeot 103 et un deux-roues électrique.

Autorisée et encadrée depuis quatre ans par une loi, la conversion des véhicules thermiques (essence ou diesel) à l’électrique (batterie ou hydrogène), aussi appelée rétrofit, peut offrir une seconde vie à de nombreux modèles, dont les mythiques Peugeot 103, qui sont encore 500 000 en France.

Noil a en effet développé et homologué pour la route un kit permettant de rétrofiter le Peugeot 103, ainsi que les Peugeot 102, 104 et 105. Le kit de rétrofit, conçu comme un système plug-and-play facile à installer par un professionnel, comprend une batterie amovible (1,4 kWh), un moteur (1,4 kW) et un contrôleur. L'opération est non destructive, ce qui signifie que le moteur thermique d'origine peut être restitué au client, rendant ainsi la transformation réversible.

Pour effectuer cette transition, un changement de carte grise de type ES vers EL est requis, une démarche administrative prise en charge par le concessionnaire.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Le kit rétrofit Noil pour le Peugeot 103 (45 km/ de vitesse maxi et entre 45 et 60 km d’autonomie) est accessible à partir de 349€, aides gouvernementales incluses (tarif pour un particulier ayant un revenu fiscal par part inférieur à 22 983 €).