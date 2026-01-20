Rappel Honda : alerte à la consommation d’huile pour le gros frelon CB1000 Hornet
C’est un sérieux grain de sable qui vient s’immiscer dans les cylindres de la nouveauté majeure de l’année 2025 chez Honda. Le constructeur japonais procède actuellement au rappel mondial de ses CB1000 Hornet (y compris la version SP) en raison d’une consommation d’huile qui peut être excessive.
On pensait la base mécanique de la Hornet 1000 à l’abri de toute critique. En reprenant le quatre-cylindres de la CBR1000RR Fireblade 2017, Honda jouait la carte de la sécurité et de la fiabilité éprouvée. Un argument de poids pour la marque, qui n’hésite pas à garantir ses machines 6 ans dans l’Hexagone pour rassurer les rouleurs. Pourtant, le passage aux dernières normes antipollution semble avoir eu un effet collatéral sur le haut moteur.
Selon nos informations, directement glanées auprès de Honda France, le souci est désormais identifié : une mauvaise configuration interne du piston provoquerait une remontée d’huile trop importante dans la chambre de combustion. Avec comme conséquences directes une surconsommation et un niveau d’huile qui peut chuter rapidement et de manière critique, ainsi qu’une baisse de pression qui pourrait, dans les cas les plus extrêmes, endommager les bielles et mener à une casse moteur pure et simple.
Si aucun blocage de roue arrière n’a été répertorié à ce jour, le premier constructeur mondial préfère prendre les devants. Les propriétaires d’une CB1000 Hornet sont donc invités à se rapprocher de leur concessionnaire pour un contrôle du niveau (avec appoint gratuit) et, si nécessaire, une analyse de l’huile à la recherche de corps étrangers. En cas de besoin, Honda s’engage également à remplacer les moteurs concernés par ce problème.
Un rappel qui retarde les Honda CB1000GT et CB1000F
La campagne de rappel s’étend également à la Belgique et à plusieurs pays européens.
Honda France confirme également que l’usine cherche activement une solution technique pérenne. Pour ceux qui attendent les déclinaisons GT et F : Honda assure que ces modèles seront livrés sur le marché français avec les corrections déjà appliquées en sortie de chaîne. Un léger contretemps qui devrait retarder quelque peu le lancement des deux nouveautés japonaises.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération