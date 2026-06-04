C’est un retour qui fera assurément plaisir à de nombreux motards.

Comme cela avait été évoqué par le passé, Kawasaki a décidé de ressusciter le moteur deux-temps.

Alors que l’on pensait cette motorisation définitivement enterrée, sacrifiée sur l’autel des normes antipollution drastiques et de l’hégémonie du 4-temps, Kawasaki vient de réaliser un coup de maître avec deux machines inédites, développées de A à Z : les KX327 et KX327X.

Kawa inaugure ici un tout nouveau monocylindre de 327 cm³ doté d’un système à double injection électronique. L’électronique embarquée gère et ajuste automatiquement le mélange en fonction de la température ambiante et de l’altitude. Plus besoin donc de démonter la moitié de la moto pour modifier les réglages en pleine ascension ou en cas de changement de météo.

Kawasaki a ainsi souhaité conserver les atouts des deux-temps (légèreté, réactivité, caractère et simplicité mécanique) tout en éliminant leurs inconvénients classiques.

Les deux motos partagent la même base : un cadre périmétrique en aluminium, une suspension KYB haut de gamme et des freins Nissin. Les deux modèles sont aussi équipés de guidons Renthal ainsi que de jantes EXCEL. Cependant, elles diffèrent considérablement selon leur usage prévu.

Deux motos pour un bloc deux-temps qui va faire parler

La KX327X est clairement orientée enduro et cross-country. Elle est donc équipée d’une boîte de vitesses à six rapports et d’un embrayage hydraulique pour optimiser les sensations et le contrôle sur les terrains difficiles.

La KX327 standard, quant à elle, est conçue pour le motocross pur et dur : cinq vitesses, une roue arrière de 19 pouces et une configuration piste beaucoup plus agressive.

On remarque également des détails intéressants qui révèlent la direction prise par Kawasaki : des cartographies moteur ajustables via l’application Rideology, un arbre d’équilibrage pour réduire les vibrations, des poignées ODI Lock-On et des couvercles à démontage rapide pour accéder au filtre à air sans passer des heures à démonter les carénages.

En réintroduisant un moteur deux-temps moderne, Kawasaki vient de frapper un grand coup sur le marché.

Les deux motos seront disponibles en septembre 2026, leur prix n’a pas encore été annoncé.