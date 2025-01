Kawasaki officialise le retour d'un moteur deux-temps dans sa gamme !

Quasiment disparu du marché moto, à quelques rares exceptions près, souvent des productions "artisanales", le moteur deux-temps s'apprête à faire son grand retour dans le catalogue d'un des constructeurs historiques majeurs.

Après avoir déposé des brevets attestant du développement en cours d'un moteur deux-temps de nouvelle génération, le constructeur japonais Kawasaki vient d'en officialiser la sortie prochaine à travers une très courte vidéo publiée par Kawasaki USA.

Un teaser au cours duquel la marque revient sur les demandes nombreuses des internautes en faveur du retour d'un deux-temps dans la gamme nippone, et que la marque illustre d'un « We heard you » (« nous vous avons entendu » en VF) significatif.

Et pour ne laisser aucun doute quant aux intentions à venir de la marque, Kawasaki conclut sa vidéo en laissant quelques décibels du moteur en question. Un son assez caractéristique pour en déduire que le deux-temps sera bel et bien de retour prochainement au sein de la gamme Kawasaki.

Kawasaki va innover avec le retour d'un moteur deux-temps moderne

Selon le brevet révélé cet été et dont vous faisions écho, ce moteur serait également équipé d'un système de suralimentation en air d'admission afin d'améliorer la combustion.

Si on ne sait pas encore quel modèle embarquera ce nouveau moteur, on imagine assez facilement que les prochaines motos de cross de la marque pourraient en bénéficier.

Un retour qui devrait ravir de nombreux nostalgiques de ce type de motorisation.