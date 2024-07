A contre-courant, Kawasaki réinvente le moteur à deux temps

Un moteur à deux temps diffère d'un moteur à quatre temps par le nombre de tours de vilebrequin nécessaires pour compléter un cycle. Dans un moteur à deux temps, chaque cycle est réalisé en un seul tour de vilebrequin, permettant une combustion et une évacuation des gaz d'échappement plus rapides. Cependant, cette rapidité entraîne des pertes importantes, avec une partie du mélange carburant-air non brûlé étant expulsée.

Kawasaki a résolu les principaux problèmes des moteurs à deux temps traditionnels grâce à plusieurs innovations clés :

Soupapes d'admission entraînées par arbre à cames : Contrairement aux moteurs à deux temps traditionnels qui utilisent des ports d'admission et d'échappement contrôlés par le piston, Kawasaki utilise des soupapes d'admission pour une meilleure gestion de l'air et du carburant. Suralimentation en air d'admission : En injectant de l'air comprimé via les soupapes d'admission, le moteur réduit considérablement les pertes de carburant non brûlé. Cette suralimentation aide à expulser efficacement les gaz d'échappement et améliore l'efficacité de la combustion. Injection directe : Le carburant est injecté directement dans la chambre de combustion juste avant que le piston atteigne le point mort haut, permettant une combustion plus contrôlée et efficace.

Dans ce nouveau moteur breveté, le piston comprime l'air pré-comprimé à mesure qu'il monte. Juste avant d'atteindre le point mort haut (PMH), de l'essence est injectée directement dans la chambre de combustion et enflammée par une bougie d'allumage. Lorsque le piston redescend vers le point mort bas (PMB), les gaz d'échappement se dilatent et sont évacués, répétant le cycle.

Cette conception permet une combustion spontanée planifiée après injection directe, offrant ainsi une efficacité accrue et une réduction des émissions polluantes.

Kawasaki n'a pas encore précisé ses intentions quant à l'application de ce moteur breveté. Cependant, cette technologie pourrait convenir à diverses utilisations, notamment dans les générateurs d'énergie ou les véhicules nécessitant un couple continu, comme les avions. Cette innovation pourrait également redonner vie aux motos à deux temps en combinant les avantages traditionnels de ces moteurs avec des technologies modernes pour réduire la consommation et les émissions.

Le dépôt de brevet de Kawasaki pour un nouveau moteur à deux temps ouvre la voie à une possible renaissance de cette technologie. En combinant suralimentation, injection directe et soupapes d'admission, Kawasaki a trouvé un moyen de maximiser l'efficacité des moteurs à deux temps tout en minimisant leurs inconvénients traditionnels. Si cette technologie se concrétise, elle pourrait révolutionner l'industrie des motos et d'autres domaines nécessitant des moteurs performants et efficaces.

Kawasaki se positionne ainsi comme un innovateur potentiel dans le domaine des moteurs à deux temps, avec des implications significatives pour l'avenir de la moto et d'autres technologies motorisées.