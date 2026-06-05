Comment atteindre les motards sans les culpabiliser ?

La dernière campagne de la Sécurité Routière, visible depuis ce vendredi 5 juin, veut sensibiliser les motards à la vitesse, et au danger qu’elle représente.

Dans cette ultime vidéo de prévention, c’est un motard qui se raconte : l’appel de la route, le désir paradoxal de vitesse, la peur de l’accélération de trop, la peur de ne pas rentrer. La passion que l’on transmet mais aussi la sécurité, pour soi comme pour ses enfants avec un message : « On est prudent sur la route pour soi mais aussi pour les autres, pour ses proches, pour ceux qu’on aime. »

« C’est à partir d’une approche documentaire que nous avons imaginé ce film pour la sécurité routière, convaincus que seul un motard pouvait s’adresser aux motards sans les culpabiliser, ni les désigner. Nous avons choisi de construire le récit autour d’un lien père-fils, pour interroger plus directement la notion de responsabilité : celle d’un homme qui prend la route en sachant qu’il est attendu. La charge émotionnelle nous semblait devoir reposer sur une situation réelle. L’enfant n’est pas un comédien, mais le fils du motard. Ce choix engage le film dans une forme de vérité plus fragile, plus authentique. Comme dans chacun de nos documentaires, nous avons d’abord longuement interviewé Julien sur son rapport à la moto, au plaisir de la vitesse, mais aussi sur ce que cela implique : être motard et père. Ce père qui dit au revoir à ses enfants illustre, selon nous, parfaitement le sens de la responsabilité d’un motard qui doit rentrer sain et sauf chez lui car il est attendu » ont également précisé les réalisateurs de ce spot de prévention, Alban Teurlay et Thierry Demaizière.

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Un clip qui mise sur l’authenticité pour la Sécurité Routière

En parallèle de cette campagne, la Sécurité Routière rappelle aussi quelques chiffres : les utilisateurs d’un deux-roues motorisés représentent à eux seuls 21 % de la mortalité et 31 % des blessés graves sur les routes de France pour moins de 2 % du trafic, et 54 % des décès impliquent la vitesse comme facteur aggravant.

En 2025, 691 usagers d’un deux-roues motorisés ont perdu la vie dans un accident de la route (575 motocyclistes + 116 cyclomotoristes), et si les équipements de plus en performants et la technologie embarquée sur les véhicules permettent d’améliorer la sécurité des pilotes, le risque zéro n’existera jamais.