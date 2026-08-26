La saison 2027 de MotoGP sera pleine de nouveautés.

Fournisseur exclusif de la catégorie Moto2 du championnat du monde MotoGP depuis 2019 (sur la base du bloc 3-cylindres de 765 cm³), le constructeur britannique Triumph a annoncé une évolution majeure avec un bloc repensé de fond en comble.

Développé grâce aux données récoltées sur près de 2 millions de kilomètres parcourus en compétition et près de 100 records du tour battus, ce futur moteur apportera aux pilotes de la catégorie intermédiaire une augmentation d’environ + 6 % de la puissance maximale ainsi qu’une évolution de la cylindrée (les chiffres précis seront révélés ultérieurement), tout en étant plus léger de 2 kg sur l’ensemble du bloc-moteur.

Pour cela, Triumph a développé une nouvelle culasse avec distribution à faible inertie, une chambre de combustion redessinée et des conduits à haut débit pour un taux de compression supérieur et un couple en hausse sur toute la plage de régime.

Le nouveau design des carters et des pièces internes pour encaisser le surplus de puissance devraient aussi permettre d’améliorer la fiabilité des moteurs.

Plus de puissance pour les nouvelles Moto2 2027

L’arrivée de ce moteur imposera aux constructeurs de châssis de la catégorie Moto2 (Kalex, Boscoscuro, etc.) de développer des motos entièrement nouvelles pour 2027. Les points de fixation moteur et le positionnement des conduits d’admission d’air seront en effet modifiés.

Les échanges techniques entre Triumph et les fabricants de châssis ont par ailleurs débuté il y a un an et Les premiers essais privés sont en cours. Les équipes de Moto2 recevront prochainement les premiers blocs de test pour des essais en piste prévus d’ici la fin de l’année.