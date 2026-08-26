Kawasaki confirme le maintien dans son catalogue 2027 de ses deux piliers routiers équipés du moteur quatre-cylindres en ligne de 1 099 cm³ : le trail routier Versys 1100 et la Sport-GT Ninja 1100SX. Deux valeurs sûres auxquelles Kawasaki offrent de nouvelles robes pour 2027.

À noter que 2027 marquera les 15 ans de la famille Versys 1000 (apparue en 2012 avant d’évoluer en 1100 pour le millésime 2025).

Le trail routier aux roues de 17 pouces mise donc toujours sur son moteur quatre-cylindres de 135 chevaux et reste disponible en deux versions, S et SE (avec suspensions pilotées), déclinables avec les packs d’accessoires d’origine Tourer, Tourer Plus ou Grand Tourer.

De série, on retrouve une centrale inertielle Bosch IMU (gestion du freinage et du contrôle de traction en virage), un régulateur de vitesse, un quickshifter bidirectionnel, des feux de virage à LED, une bulle réglable et la connectivité smartphone via l’application Rideology.

Disponible dès le mois de septembre en concessions, la Kawasaki Versys 1100 2027 est déclinée en Gris HD Metallic Carbon/Noir HD Metallic Diablo pour la version S et Bleu HD Metallic Deep Blue-J25/Gris HD Metallic Carbon ou Vert HD Plasma Lime Green/Noir HD Metallic Diablo pour la version SE.

Une évolution cosmétique pour la Ninja 1100SX

Reposant sur le même moteur, le quatre-cylindres délivre 136 chevaux (100 kW) et 112,8 Nm de couple sur la Ninja 1100SX.

La version standard dispose d’un cadre aluminium, de suspension arrière Horizontal Back-link, d’un régulateur de vitesse, d’un quickshifter bidirectionnel, de quatre modes de conduite et de l’application Rideology avec commande vocale et navigation.

La déclinaison SE (Special Edition) monte en gamme avec un freinage sport Brembo (disques, étriers M4.32, maître-cylindre et durites aviation), un amortisseur arrière Öhlins S46 à précharge déportée et des poignées chauffantes de série.

Plusieurs packs sont disponibles : Tourer, Performance et Performance Tourer, alors que les coloris 2027 sont les suivants : Gris Metallic Carbon/Noir Metallic Diablo pour la version standard et Vert Plasma Lime Green/Noir Metallic Diablo ou Blanc Pearl Stardust/Noir Metallic Diablo pour la version SE.