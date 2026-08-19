Comme c’est de coutumes chez une grande partie des constructeurs, les premiers modèles présentés de l’année à venir sont ceux qui ne profitent que d’une mise à jour esthétique.

Kawasaki ne déroge pas à cette régle en dévoilant dès à présent les millésimes 2027 de plusieurs des motos de son catalogue.

Chez Kawasaki, le nom Ninja est depuis toujours synonyme de performances. Dans la continuité de cet héritage, la marque annonce la reconduction des premiers modèles qui composeront sa gamme 2027. Le constructeur confirme ainsi la présence des Ninja ZX-4R, Ninja ZX-4RR, de la Ninja ZX-6R 636, ainsi que de la plus accessible Ninja 500 dans son catalogue 2027. Nouveauté pour 2027, les Ninja ZX-4R et Ninja ZX-4RR sont désormais également proposées en versions bridées à 35 kW pour les jeunes permis A2.

Les coloris 2027 des différentes Kawasaki Ninja 2027

Ninja ZX-4R/Ninja ZX-4RR : Noir Metallic Spark, Vert Lime Green, Gris Metallic Matte Carbon/Noir Metallic Spark et Gris Metallic Matte Graphenesteel/Noir Metallic Spark

Ninja 500 et Ninja 500 SE : Noir Metallic Flat Spark

Ninja ZX-6R : Noir Metallic Spark/Noir Metallic Flat Spark, Vert Lime Green, Gris Metallic Matte Carbon/Noir Metallic Spark

Kawasaki offre de nouveaux coloris à plusieurs de ses modèles phares

En plus de ses sportives, Kawasaki renouvelle également la présence de son roadster de moyenne cylindrée, la Z500 (disponible en Noir Ebony/Gris Metallic Carbon pour la version standard et Rouge Candy Persimmon/Gris Metallic Carbon ou Blanc Pearl Blizzard/Vert Candy Lime Green Type 3/Noir Ebony pour la SE), ainsi que de son trail routier, la Versys 650 (disponible en Vert Candy Lime Green Type 3/Noir Metallic Spark ou Gris Metallic Carbon/Noir Metallic Spark).

La Vulcan sera également toujours de la partie en 2027, disponible pour sa part en Gris Metallic Carbon/Vert Metallic Bluish Green-79H ou Noir Metallic Flat Spark.

Le gros roadster Z1100 et le moteur quatre-cylindres en ligne de 1 099 cm³ restent eux aussi fidèles aux postes, toujours déclinés en deux versions, standard et SE. Une version SE qui profite toujours d’équipements supplémentaires par rapport au modèle standard, notamment des étriers de frein avant Brembo M4.32, associés à des disques Brembo et des durites aviation en acier tressé. Elle reçoit également un amortisseur arrière Öhlins S46 équipé d’un réglage de précharge déporté, ainsi qu’une prise USB-C intégrée au guidon.

Pour les coloris 2027, la Z1100 sera disponible en Noir Ebony/Gris Metallic Carbon et la Z1100 SE en Gris Metallic Matte Graphenesteel/Gris Metallic Matte Carbon/Vert Candy Flat Blazed.

L’arrivée des modèles 2027 Kawasaki en concessions se fera progressivement à partir du mois de septembre.