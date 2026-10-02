Conçue et développée depuis 2013 par la société DIP, la gamme Orcal s’étoffe d’un nouveau cruiser de moyenne cylindrée.

Une première pour la marque française avec la plus grosse cylindrée de toute son histoire : la TCV 450.

La moto au style de cruiser américain est animée par un bicylindre en V de 438 cm³ (norme Euro 5 +) qui développe 38 chevaux à 8 000 tr/min et 38,5 Nm de couple à 6 250 tr/min.

Il est associé à une boîte de vitesses à six rapports, et à une transmission finale assurée par une courroie, qui combine une douceur d’utilisation et le look épuré typiques des cruisers américains, l’entretien de la chaîne en moins.

Un vrai cruiser à l’américaine à un prix agressif

Côté partie-cycle et vie à bord, la TCV 450 (193 kg) combine posture basse et composants modernes avec une hauteur de selle au ras des pâquerettes (690 mm) et un réservoir généreux de 16,8 litres pour tailler la route sans s’arrêter faire le plein trop souvent.

On retrouve aussi une fourche inversée à l’avant, un mono-amortisseur arrière, et une monte pneumatique originale associant une grande roue de 18 pouces à l’avant et une roue de 15 pouces à l’arrière.

Le freinage est confié à des disques de 320 mm à l’avant et 240 mm à l’arrière, assistés de l’ABS. Le cruiser est aussi doté d’un contrôle de traction (TCS), d’un écran LCD et de commandes au volant rétro-éclairées de série.

Proposée immédiatement en concession dans sa livrée « Mat Black » au tarif ultra-placé de 4 895 € (avec garantie 2 ans pièces et main-d’œuvre), l’Orcal TCV 450 a de quoi faire trembler la concurrence sur un segment qui semble compter chaque jour un nouvel arrivant.