Artiste américain aux 150 millions de disques vendus, multiples Grammy Awards, et grand passionné de deux-roues, Billy Joel, s’apprête à tourner une page. Sa collection personnelle de motos, abritée jusqu’ici au sein de son musée/atelier 20th Century Cycles à Long Island, dans l’État de New York (Etats-Unis) sera le lot phare de la toute première édition de Rétromobile New York.

Plus de 70 motos issues de la collection personnelle de Billy Joel seront mises en vente sans prix de réserve.

Gooding Christie’s, la maison de ventes officielle de Rétromobile New York, a annoncé que la collection de motos de Billy Joel constituerait le premier lot majeur de sa vente inaugurale au Javits Center de New York qui se tiendra les vendredi 20 et samedi 21 novembre.

Une sélection de motos de la collection Billy Joel sera auparavant exposée au Rockefeller Center de Christie’s du 8 au 12 octobre.

Des motos qui devraient voir les enchères s’envoler

Le catalogue balaye plusieurs décennies de production et rassemble des marques emblématiques de l’histoire de la moto (Ducati, BMW, Moto Guzzi, Harley-Davidson, Triumph, Honda, Kawasaki, Yamaha…).

Parmi les pièces à ne pas manquer, se trouve une Triumph T140 Bonneville de 1978 (estimée entre 10 000 $ et 15 000 $). Un exemplaire ultra-symbolique offert à l’artiste par le Madison Square Garden pour fêter son 150ᵉ concert à guichets fermés. La moto arbore un réservoir peint d’un motif de touches de piano et la plaque « Billy Joel 150 ». Elle est vendue avec un casque assorti énumérant l’intégralité de ses dates dans la mythique salle new-yorkaise.

On retrouve aussi une Ducati 900 Mike Hailwood Replica de 1982 (estimée entre 15 000 $ et 25 000 $) produite par la firme de Borgo Panigale pour commémorer le retour victorieux et légendaire de « Mike the Bike » au Tourist Trophy 1978, ou encore une Ducati 750 Sport restaurée de 1975, et conservés dans un état concours sous sa robe jaune, estimée pour sa part entre 25 000 $ et 35 000 $.

Comme l’a résumé Billy Joel lui-même : « J’ai adoré monter cette collection. Maintenant, c’est au tour de quelqu’un d’autre de tailler la route ». Une occasion rêvée pour les collectionneurs et fans de musique d’acquérir une moto historique ayant appartenu à l’un des monuments du rock américain.