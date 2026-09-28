Une nouvelle BMW indienne arrive au catalogue : la F 450 R
Après la F 450 GS, BMW s’apprête à enfoncer le clou sur le marché des moyennes cylindrées permis A2. Le constructeur munichois a officialisé l’arrivée d’un tout nouveau roadster via un teaser évocateur : la BMW F 450 R sera dévoilée dans seulement quelques heures.
Développée par BMW et fabriquée en Inde via un partenariat avec le géant local TVS, la « petite » F 450 GS aura bientôt de la compagnie dans la gamme des moyennes cylindrées de la firme allemande.
BMW a officialisé dans un court teaser la présentation imminente d’un nouveau modèle : la F 450 R.
Cette déclinaison roadster reposera sans surprise sur la même plateforme que le trail, à savoir le bicylindre en ligne de 420 cm³ (calé à 135°). Avec ses 48 ch et ses 43 Nm de couple, le bloc bavarois s’aligne pile sur la limite légale du permis A2. Débarrassé des carénages et suspensions longues du trail, le roadster devrait ainsi peser environ 175 kg tous pleins faits sur la balance.
Un nouveau modèle pour conquérir le marché des permis A2
Côté style, la silhouette s’inspire très nettement de sa grande sœur, la S 1000 R : bloc optique avant ramassé, réservoir musclé, selle à double étage épurée et boucle arrière courte. La dotation devrait intégrer le tableau de bord TFT de 6,5 pouces déjà présent sur la F 450 GS, la connectivité smartphone, la commande d’embrayage automatisée ERC et une panoplie d’aides électroniques.
Cette nouvelle plateforme de 420 cm3, appelée à remplacer l’actuelle 310, comptera donc très bientôt un nouveau membre puisque BMW a d’ores et déjà annoncé la date de la présentation officielle du modèle. Et il ne faudra pas patienter très longtemps : la levée de rideau étant prévue dans les prochaines heures : le jeudi 1er octobre à 17 heures plus précisément.
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