D’un côté, nous avons Onitsuka Tiger, marque de mode fondée à Kobe en 1949 et point de départ de la célèbre marque ASICS, et de l’autre Honda, née un an plus tard.

Ces deux références incontournables du paysage japonais ont annoncé récemment un accord de collaboration pour : « une initiative qui transcende les frontières industrielles pour unir les univers de la moto et de la mode. »

Le premier fruit de cette union ne s’est pas fait attendre longtemps et s’est déjà concrétisé sous la forme du concept « Onitsuka Tiger Honda Mid Sports », présenté à l’occasion du défilé de son partenaire lors de la Fashion Week de Milan (collection Femme Printemps/Été 2027).

Officiellement, Honda et Onitsuka Tiger parlent d’un prototype « basé sur un modèle sportif de moyenne cylindrée ». Les bandes latérales appliquées sur les flancs du carénage rappellent immédiatement le design des chaussures de sport qui ont fait la renommée d’Onitsuka Tiger. Pour quiconque a un œil un minimum exercé, il n’y a guère de doute : sous ce carénage affûté habillé du célèbre Tiger Yellow et griffé de bandes noires, c’est bien l’architecture d’une CB750 Hornet qui se cache.

Le roadster ainsi rhabillé façon sportive agressive n’est pas venu seul, sur le podium milanais, Onitsuka Tiger a également dévoilé une ligne vestimentaire et de chaussures arborant l’emblématique aile Honda.

En sortant de l’environnement traditionnel de la moto pour s’inviter sur les podiums de la mode italienne, Honda apporte un coup de projecteur sur son modèle de moyenne cylindrée, et lui offre une toute nouvelle identité. Un bon coup de pub pour la Honda CB750 Hornet.