Fort du succès de sa première édition l’année dernière, le Salon de la Moto de Nîmes est de retour en 2026. Organisé par la CCI du Gard, l’événement monte clairement en gamme. Plus de marques, plus d’exposants avec tous les grands noms du marché moto français, dues shows freestyle (avec l’espagnol Rayco Diaz, le tchèque Matěj Česák et le tricolore Paul Manesse) et du concret pour ceux qui veulent faire de leur passion un métier : autant dire qu’il y aura de quoi s’occuper.

Inutile de chercher, quasiment tout ce qui roule avec un moteur (thermique ou électrique) et deux roues répond présent. De l’armada japonaise (Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki) aux figures de proue européennes (BMW, Ducati, KTM, Triumph, Aprilia, Moto Morini, Moto Guzzi, MV Agusta), en passant par les Américains d’Indian et la vague néo-rétro ou émergente (Royal Enfield, CF Moto, QJ Motors, Kove, Stark Future, Zero, Zontes), il y en aura pour tout le monde et tous les budgets.

Une seconde édition du Salon de la Moto qui prend de l’épaisseur

Au-delà de la vitrine commerciale, le salon gardois met en avant le savoir-faire avec une Battle Mécanique (vendredi 25) où trois écoles de formation s’affronteront sur des moteurs identiques fournis par Yamaha. Du diagnostic, du démontage rapide et des quiz techniques pour élire les futurs cadors du paddock. Un Village Métiers et Formations (samedi et dimanche) permettra aux jeunes ou les motards en reconversion qui cherchent à bosser dans la mécanique ou le commerce deux-roues de découvrir cet univers. Pour les enfants, un circuit dédié gratuit et encadré par la FFMC du Gard et de l’Hérault sera accessible pour sensibiliser les plus petits à la sécurité routière tout en s’amusant.

Enfin, les préparateurs et collectionneurs locaux viendront exposer leurs plus belles pièces uniques sur le Bike Show, avec un vote du public pour élire la plus belle machine du week-end.

Informations pratiques pour le Salon de la Moto :

Vendredi 25 septembre : 9h30 - 19h

Samedi 26 septembre : 9h30 - 21h

Dimanche 27 septembre : 9h30 - 18h

Tarifs : 6 € l’entrée, 15 € pour les 3 jours

Les motards pourront aussi déposer casque et équipement avant de commencer leur visite avec un vestiaire et une consigne gratuite. Il sera également possible de se restaurer sur place avec Foodtrucks et espaces repas.