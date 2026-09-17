C’est un genre d’accident à la probabilité quasi nulle, qui a frappé un malheureux motard ce dimanche 13 septembre sur une route de la Marne.

Il était aux alentours de 15 h 30, alors qu’un violent orage localisé traversait le département de la Marne. Sur la route Nationale 4 à hauteur d’Écriennes (entre Saint-Dizier et Vitry-le-François), un motard circulant sur cette portion a été frappé par la foudre alors qu’il était au guidon.

Sous l’impact du choc électrique, le pilote a instantanément perdu le contrôle de son deux-roues avant de basculer lourdement et d’aller percuter la glissière de sécurité.

La scène s’est déroulée sous les yeux médusés de plusieurs automobilistes. Un témoin a immédiatement donné l’alerte, déclenchant l’intervention rapide des sapeurs-pompiers de Vitry-le-François et du SMUR. Après avoir été stabilisé sur place par les équipes médicales, le motard a été héliporté vers le centre hospitalier universitaire de Reims.

Grièvement touché à la fois par l’impact électrique et la violence de la chute, la victime se trouvait toujours dans un état critique au début de la semaine.

Une piqûre de rappel pour tous les motards

Ce dramatique accident rappelle une réalité scientifique cruelle pour les utilisateurs de deux-roues. Contrairement aux automobilistes, protégés à l’intérieur de l’habitacle métallique de leur voiture grâce au phénomène de la cage de Faraday (qui dévie le courant électrique vers la terre sans toucher les occupants), le motard est totalement exposé aux éléments.

Sur sa machine, isolé par des pneus en gomme mais constituant souvent le point le plus haut sur une chaussée dégagée, le pilote devient une cible privilégiée pour les arcs électriques en cas d’orage.