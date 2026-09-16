Nous l’évoquions il y a quelques jours, MV Agusta traverse actuellement une période pleine d’incertitudes.

Pour couper court aux rumeurs qui alimentaient les médias spécialisés ces dernières semaines, MV Agusta a décidé de communiquer de façon officielle sur sa situation actuelle.

La première grosse révélation est que la marque vient d’activer une procédure d’urgence : la Composizione Negoziata della Crisi (CNC), derrière laquelle se cache l’équivalent de notre procédure de sauvegarde ou de conciliation. Elle permet le gel temporaire des dettes, la désignation d’un expert indépendant et les négociations avec les créanciers pour restructurer les finances.

La direction l’affirme haut et fort, il ne s’agit ni d’une faillite, ni d’un dépôt de bilan. D’ailleurs, pour bénéficier de ce dispositif légal, la marque a dû prouver aux autorités que son activité restait économiquement viable.

Une indépendance qui coûte cher à MV Agusta

Reprise à 100 % par la holding « Art of Mobility » de la famille Sardarov, MV Agusta pensait pouvoir voler de ses propres ailes après son divorce avec KTM. Problème : l’intégration entre les deux entités était devenue telle qu’isoler à nouveau la logistique, les approvisionnements et la gestion financière s’apparentent à un véritable casse-tête extrêmement coûteux.

En coulisses, la direction cherche donc activement un nouvel investisseur stratégique pour réinjecter de l’argent frais au capital. Si plusieurs pistes bancales ont été recalées, MV Agusta se refuse pour l’heure à tout commentaire officiel sur ce point.

Dans le même temps, et c’est aussi ce qui donne de l’espoir à tous les amoureux de la marque, les ventes ont décollé sur les six premiers mois de l’année 2026. La firme italienne a enregistré une hausse de ses immatriculations mondiales de + 3,4 % (2 166 machines livrées), avec une dynamique qui s’avère même spectaculaire sur certains marchés : + 24,2 % aux États-Unis, + 28,8 % en Italie (644 unités) et jusqu’à + 42,3 % en France.

Un succès commercial précieux, mais qui ne suffira pas à combler le trou d’air de trésorerie sans un accord rapide avec les créanciers. L’avenir de MV Agusta se joue maintenant dans les cabinets comptables.