Hôtel de dingue : vous dormez… avec une Ducati 916 ou une MV Agusta dans la chambre

Il existe des hôtels où l'on choisit entre vue sur mer et vue sur montagne. Au Motorcycle Inn, à Kodak dans le Tennessee, la question pourrait plutôt être : Ducati, Honda, Kawasaki ou Yamaha ?

Le principe de l'établissement est aussi simple que réjouissant pour un passionné. Chaque chambre est consacrée à une sportive emblématique et accueille réellement une moto, protégée derrière une vitrine. Autrement dit, lorsque vous vous couchez, votre voisine peut être une Ducati 916. Il y a pire compagnie.

Ducati 916, R1, CBR 1000 RR : choisissez votre colocataire

Le Motorcycle Inn va beaucoup plus loin que la décoration vaguement motocycliste composée de quelques photos et d'un vieux casque posé sur une étagère. Parmi les machines présentées dans les chambres figurent notamment une Ducati 916, une Ducati 999, une Yamaha R1, une Kawasaki ZX-12R, une Honda CBR 1000 RR ou encore une Aprilia RSV Mille.

Chaque espace est aménagé autour de sa machine, avec photographies, casques et informations historiques. La chambre devient ainsi une sorte de mini-musée privé dans lequel, avantage appréciable par rapport à un véritable musée, on peut dormir.

Et l'expérience commence avant même d'avoir récupéré la clé. La réception participe elle aussi au spectacle avec notamment une Bimota SB2 intégrée au comptoir. Les espaces communs accueillent d'autres machines particulièrement désirables : MV Agusta F4 Senna, Ducati 996, Suzuki TL1000R, Honda VTR1000 SP-1 et plusieurs Bimota. Pour certains clients, rejoindre leur chambre pourrait donc prendre beaucoup plus de temps que prévu.

Et dehors, le Tennessee attend les motards

L'emplacement n'a évidemment pas été choisi au hasard. Kodak se trouve dans l'est du Tennessee, à proximité des « Great Smoky Mountains », une région particulièrement appréciée des motocyclistes pour ses routes et ses paysages.

Et l'on trouve dans cette partie des États-Unis certaines routes devenues mythiques auprès des motards américains, avec en vedette la fameuse « Tail of the Dragon », et ses centaines de virages.

Il existe néanmoins une petite frustration. Les motos qui dorment avec vous restent des pièces d'exposition. Impossible donc de descendre le matin, de sortir la 916 de sa vitrine et de partir attaquer les routes du Tennessee avec elle. On peut toujours rêver d'un futur service de location…

Combien pour dormir avec une superbike ?

L'expérience ne semble même pas réservée aux collectionneurs fortunés. Une nuit tourne autour de 120 dollars, avec des tarifs susceptibles de descendre autour de 90 dollars en période creuse et de grimper aux environs de 150 dollars lorsque la demande augmente.

À ce tarif, le Motorcycle Inn propose finalement quelque chose d'assez rare : réunir l'hôtel, le musée et la culture moto dans un même endroit. Et puis reconnaissons-le : entre une reproduction de paysage impersonnelle accrochée au mur et une Ducati 916 à quelques mètres du lit, le choix est vite fait. Reste une seule difficulté. Réussir à s'endormir sans se relever toutes les dix minutes pour la regarder.