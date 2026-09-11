Ducati prépare-t-il déjà son avenir au-delà de la moto ? Vélos, bateau et diversification en pleine incertitude chez Volkswagen

Ducati vend des motos. Mais de moins en moins seulement des motos. Vêtements, accessoires, montres, collaborations diverses : Borgo Panigale exploite depuis longtemps la puissance de son identité. Deux nouveaux projets franchissent cependant une étape supplémentaire.

D'un côté, Ducati développe une véritable gamme de vélos couvrant route, gravel et VTT électriques. De l'autre, son nom va désormais apparaître sur un bateau haute performance développé avec Pirelli et SACS Marine. Le calendrier rend cette diversification particulièrement intéressante.

Ducati veut transposer son ADN au vélo

Dans le cyclisme, Ducati ne se contente plus d'apposer son logo sur quelques produits. La nouvelle gamme revendique explicitement une transposition de ses valeurs traditionnelles : performances, technologie, design et fabrication italienne.

La Ducati Monoscocca doit ainsi attaquer le marché très concurrentiel du vélo de route haut de gamme avec une conception « Made in Italy » privilégiant légèreté, rigidité et aérodynamisme. La GraviaX applique cette philosophie au gravel, tandis que les DM-160 R et DM-170 RR développent l'offre électrique tout-terrain.

Le positionnement est évident : Ducati veut s'installer là où sa marque possède déjà une légitimité naturelle, celle des objets sportifs, techniques et désirables.

Après la route et les chemins, Ducati prend la mer

La deuxième diversification est plus inattendue. Ducati s'associe à Pirelli et au spécialiste SACS Marine autour d'un bateau haute performance dérivé de la gamme Pirelli Speedboats. La partie nautique restera naturellement du ressort des spécialistes. SACS Marine et Pirelli collaborent depuis longtemps dans l'univers des maxi-RIB.

Ducati apportera principalement son identité. Le Ducati Style Center participe au projet et le bateau recevra une livrée ainsi que différents éléments esthétiques inspirés d'une des motos les plus exclusives de Borgo Panigale, dont l'identité doit être révélée lors de sa présentation.

Autrement dit, Ducati ne devient pas constructeur naval. Il devient suffisamment puissant comme marque pour qu'un bateau puisse être vendu comme une extension crédible de son univers.

Une diversification qui tombe à un moment particulier

Ces annonces prendraient déjà du sens en temps normal. Elles en prennent davantage alors que la place de Ducati dans le portefeuille du groupe Volkswagen est examinée. Audi a reconnu que l'ensemble de son portefeuille faisait l'objet d'une évaluation stratégique et que Ducati faisait partie de cette réflexion, sans qu'une décision de vente soit pour autant arrêtée.

Parallèlement, Borgo Panigale poursuit son programme industriel et ses investissements en Italie. Il serait donc artificiel de présenter les vélos ou le projet nautique comme une réaction à ces discussions : leur développement les précède nécessairement.

Mais ils contribuent involontairement à démontrer quelque chose d'important au moment où la valeur de Ducati est observée sous toutes les coutures.

Et si le véritable actif était devenu la marque Ducati ?

Une entreprise motocycliste peut être valorisée selon ses ventes, ses marges, ses usines ou sa technologie. Une marque globale possède une dimension supplémentaire : elle peut monétiser son identité dans des univers adjacents sans nécessairement devoir maîtriser elle-même toute leur chaîne industrielle. C'est exactement ce que suggèrent les projets actuels.

Ducati conserve la moto au centre, utilise le MotoGP et le WorldSBK comme vitrines technologiques et émotionnelles, puis prolonge cette image vers le cyclisme, le textile, les objets premium et maintenant le nautisme.

Le modèle se rapproche ainsi de celui de certaines grandes marques italiennes dont le nom vaut presque autant que le produit originel. Et dans le contexte actuel, cette évolution n'est pas anodine.

Si Volkswagen devait un jour réellement envisager de céder Ducati, l'acheteur potentiel ne regarderait donc plus seulement un constructeur de motos de Borgo Panigale. Il regarderait une marque capable de faire payer son identité sur deux roues, sur quatre roues… et désormais jusque sur l'eau. La diversification ne répond pas aux rumeurs de vente, mais elle pourrait bien contribuer à expliquer pourquoi Ducati vaut aujourd'hui beaucoup plus que ses seules motos.