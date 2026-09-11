Mise en conformité avec les dernières normes en vigueur en matière d’émissions comme de bruit, la mythique Suzuki GSX-R1000 a fait son retour dans le catalogue de la marque japonaise il y a quelques mois avec une série spéciale célébrant ses 40 ans.

Ce nouveau modèle est proposé en trois combinaisons de coloris et reprend l’esprit des célèbres livrées GSX-R complétées de logos spéciaux.

Reposant sur un quatre-cylindres de 999,8 cm3 revu pour se mettre en conformité avec Euro5 +, la sportive japonaise développe jusqu’à 195 chevaux à 13 200 tr/min, pour un couple maxi de 110 Nm à 11 000 tr/min soit des performances égales à celles connues auparavant.

La nouvelle Gex profite également d’un package électronique de pointe avec le Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) qui offre de nombreuses possibilités de réglages pour le pilote.

Une moto qui donne son plein potentiel sur piste

Et pour ceux qui souhaitent en profiter sur circuit, Suzuki lance le GSX-R Experience, un programme de journées piste haut de gamme mitonné avec l’école EasyMonneret et les cadors de l’endurance mondiale du team Yoshimura SERT Motul.

Si le dispositif cible en priorité les propriétaires de sportives, Suzuki élargit la fête aux possesseurs de roadsters de la marque (à partir de 600 cm³ et capables de dépasser la barre des 230 km/h). Autrement dit, il faut pouvoir suivre le rythme.

Pour l’occasion le constructeur d’Hamamatsu privatise un box aux couleurs de la marque et offre un véritable encadrement aux participants : conseils de pilotage et trajectoires délivrés par les pilotes officiels du SERT Gregg Black et Étienne Masson, épaulés par Philippe Monneret, possibilité de s’offrir un baptême de piste derrière Philippe Monneret ou la légende Hervé Moineau sur le grand tracé du Bol d’Or, coffret de bienvenue, accueil dans le stand Suzuki, repas du midi inclus et tarifs préférentiels réservés aux clients de la marque.

Deux rendez-vous sont programmés pour l’automne 2026, avec 5 sessions de 20 minutes au programme : le lundi 28 septembre 2026 sur le circuit Carole (93) et le lundi 5 octobre 2026 sur le tracé Paul-Ricard du Castellet (83).

Toutes les infos sur le Suzuki GSX-R Experience sont à retrouver sur le site Internet de l’événement.