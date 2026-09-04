Moto emblématique pour son esthétique si particulière, la Suzuki Katana a marqué les esprits. Dessinée au début des années 1980 par le cabinet Target Design, la Katana avait collé une sacrée claque visuelle à la production mondiale.

Et si vous n’avez pas la place ni le compte en banque pour garer l’originale dans votre salon, l’éditeur nippon Hobby Japan a pensé à vos étagères.

À partir de janvier 2027, le spécialiste japonais de la culture « otaku » et du modélisme va commercialiser une réplique en métal moulé à l’échelle 1/24e de la fameuse GSX750S Katana, la version 750 cm³ lancée en 1982 pour coller aux contraintes du marché japonais. En effet, présentée en tant que prototype au salon de la moto de Cologne en 1980, la Suzuki GSX1100S Katana a été revue début 1982 pour se conformer aux réglementations d’homologation et aux limites de cylindrée du marché japonais, et ainsi donner naissance à la GSX750S Katana.

Les passionnés de pop-culture nippone auront aussi décelé ce petit détail : cette miniature ne reproduit pas une Katana sortie de concession, mais celle de Hideyoshi Hijiri, l’un des personnages phares du manga « Bari Bari Densetsu » signé Shuichi Shigeno.

Pour coller au coup de crayon de l’auteur, la maquette fait ainsi scrupuleusement l’impasse sur le garde-boue avant, exactement comme la moto du héros dans la BD.

Côté portefeuille, la mini Suzuki Katana est annoncée au tarif de 25 €, et les précommandes sont déjà ouvertes. Une miniature au pedigree savoureux qui coche toutes les cases pour décorer un bureau de motard sans se ruiner.