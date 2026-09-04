Offrez-vous une Suzuki Katana pour 25 euros !
C’est un collector que tous les passionnés de Japonaises rétro et de culture manga vont s’arracher ! La maison d’édition nippone Hobby Japan lance les précommandes pour une réplique en métal injecté à l’échelle 1/24 de la mythique Suzuki GSX750S Katana. Livraison prévue pour janvier 2027 au tarif de 25 €.
Moto emblématique pour son esthétique si particulière, la Suzuki Katana a marqué les esprits. Dessinée au début des années 1980 par le cabinet Target Design, la Katana avait collé une sacrée claque visuelle à la production mondiale.
Et si vous n’avez pas la place ni le compte en banque pour garer l’originale dans votre salon, l’éditeur nippon Hobby Japan a pensé à vos étagères.
À partir de janvier 2027, le spécialiste japonais de la culture « otaku » et du modélisme va commercialiser une réplique en métal moulé à l’échelle 1/24e de la fameuse GSX750S Katana, la version 750 cm³ lancée en 1982 pour coller aux contraintes du marché japonais. En effet, présentée en tant que prototype au salon de la moto de Cologne en 1980, la Suzuki GSX1100S Katana a été revue début 1982 pour se conformer aux réglementations d’homologation et aux limites de cylindrée du marché japonais, et ainsi donner naissance à la GSX750S Katana.
Les passionnés de pop-culture nippone auront aussi décelé ce petit détail : cette miniature ne reproduit pas une Katana sortie de concession, mais celle de Hideyoshi Hijiri, l’un des personnages phares du manga « Bari Bari Densetsu » signé Shuichi Shigeno.
Pour coller au coup de crayon de l’auteur, la maquette fait ainsi scrupuleusement l’impasse sur le garde-boue avant, exactement comme la moto du héros dans la BD.
Côté portefeuille, la mini Suzuki Katana est annoncée au tarif de 25 €, et les précommandes sont déjà ouvertes. Une miniature au pedigree savoureux qui coche toutes les cases pour décorer un bureau de motard sans se ruiner.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération