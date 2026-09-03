C’est un moment d’histoire pour Moto Guzzi !

Pour fêter ses 105 ans et l’inauguration de son tout nouveau complexe ultra-moderne à Mandello del Lario (usine, musée), Moto Guzzi a dévoilé une série exclusive baptisée « 105e Anniversaire ».

L’édition « 105e Anniversaire » de Moto Guzzi s’inspire largement de l’architecture et des couleurs du nouveau complexe conçu par l’architecte américain Greg Lynn. Ce site comprend, outre la nouvelle usine, le nouveau musée Moto Guzzi ainsi que de vastes espaces dédiés aux événements et aux visiteurs venus du monde entier.

Des modèles exclusifs pour fêter les 105 ans de la marque Moto Guzzi

Plusieurs modèles phares de la gamme ont été pour l’occasion habillés d’une livrée gris nacré industriel rehaussée de détails jaune vif. Les quatre motos reçoivent également des badges numérotés, une selle surpiquée dédiée (surpiqûres jaunes avec l’Aigle) et des graphismes spécifiques.

A partir du mois d’octobre et jusqu’à la fin de l’année 2027, cette édition exclusive sera déclinée sur une bonne partie de la famille : la V7 Stone pour l’entrée de gamme classic, la V85 Strada pour les amateurs de trail routier, la V100 Mandello pour le roadster-sport-GT et les Stelvio et Stelvio PFF Rider Assistance Solution pour les gros modèles équipés de radars.

Une belle façon de faire le pont entre l’héritage de la marque et son avenir industriel, qui devrait sans aucun doute faire de l’œil aux collectionneurs et aux passionnés du clan de Mandello.