Les histoires d’amour finissent mal en général.

Entre Fabio Quartararo et Yamaha, le divorce est acté puisque le pilote tricolore quittera la marque aux diapasons à l’issue de la saison 2026 pour rejoindre le rival de toujours : Honda.

En attendant la fin de l’année, la cohabitation risque d’être tendue entre l’ex fils prodigue et le constructeur qui lui a permis d’être champion du monde en 2021.

Lassé d’attendre une moto compétitive depuis maintenant plusieurs saisons, Quartararo traverse 2026 comme une âme en peine. Pire, le pilote niçois ne souhaite pas devenir le pilote d’essai d’un prototype qu’il ne pilotera pas l’année prochaine : « Pour le futur, je ne suis pas en position d’aider. Et pour des raisons personnelles, je n’ai pas envie d’aider » a-t-il avoué après le GP d’Aragon disputé ce week-end, avant de clarifier sa position à nos confrères de Motorsport : « Je ne sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire quand même : moi, je voulais faire les tests en Autriche. Mais malheureusement, Yamaha ne veut pas que je roule avec les pneus Pirelli. Je voulais faire quelque chose, mais ils ne le veulent pas. Personnellement, je n’ai pas envie de développer la moto pour les pilotes de 2027. Donc, si on peut améliorer quelque chose pour cette année, je le ferai. Mais je ne vais pas me mettre à la limite et faire le pilote d’essais comme j’ai fait ce week-end. »



Yamaha égratigne le comportement de Quartararo

La réponse de Yamaha ne s’est pas fait attendre, et elle est cinglante pour le Niçois : « On utilisera pour le test en Autriche Razgatlioglu et très certainement Guevara parce qu’ils seront l’an prochain avec nous. Tous les constructeurs ont pris cette décision. Martín et Ogura n’essaieront pas l’Aprilia, Bagnaia n’essaiera pas la Ducati, Acosta n’essaiera pas la KTM et nous ne laisserons pas non plus Miller essayer notre 800 cm3 » a répondu Massimo Meregalli, directeur de Yamaha. Le boss de Yamaha en a également profité pour répondre assez sèchement à Quartararo par média interposé : « Fabio devrait prendre exemple sur Jack qui donne toujours le maximum et fait en sorte que même si on est dans le dur, la bonne humeur demeure. »

La fin de saison s’annonce chaude, et longue, du côté de Yamaha…