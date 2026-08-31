C’est un retour qui devrait ravir les passionnés.

Même si Ducati n’a encore rien officialisé, le sigle mythique « V4 SP » vient de refaire surface dans les documents d’homologation de l’organisme américain CARB pour le millésime 2027.

Basée sur le bloc V4 Desmosedici Stradale de 1 103 cm³, cette version radicale taillée pour la piste devrait venir s’intercaler entre la Panigale V4 S et la très exclusive V4 R pour proposer une alternative à l’une comme à l’autre.

La firme italienne avait déjà apposé ce sigle « SP » sur sa sportive en 2021 avec la V4 SP, puis en 2022 avec la SP2. L’idée ? Prendre la Panigale de série et l’agrémenter de pièces haut de gamme pour la rendre chirurgicale sur piste : jantes en carbone, embrayage à sec, étriers Brembo Stylema R et pièces taillées dans la masse.

Moteur 1 103 cm³ et pièces racing : que prépare Ducati avec la nouvelle Panigale V4 SP ?

Pour son millésime 2027, la V4 SP reste encore mystérieuse. Tout ce qu’on sait, c’est que la sportive de Borgo Panigale abritera le bloc Desmosedici Stradale de 1 103 cm³, celui-là même qui offre déjà 216 chevaux à 13 500 tr/min sur la V4 standard. Reste à savoir si les ingénieurs italiens ont prévu de lui faire sortir quelques chevaux supplémentaires ou s’ils se contenteront d’une cure de carbone pour faire chuter la balance.

Positionnée entre la V4 S « grand public » et la V4 R taillée pour le Superbike, cette future SP devrait faire office de compromis idéal.

Pour le tarif et la date de sortie il faudra toutefois encore patienter quelques semaines.