Il est malin Gigi Dall’Igna.

Alors que le MotoGP s’apprête à tourner une page historique avec un nouveau règlement technique 2027-2031 introduisant notamment le passage aux moteurs 850 cm³ et la réduction de l’aérodynamisme, il semble qu’un constructeur aurait voulu aller encore plus loin dans la révolution de la catégorie reine.

Fidèle à sa réputation de fin stratège, l’ingénieur italien Gigi Dall’Igna, boss de la compétition chez Ducati avait une idée derrière la tête : intégrer un moteur électrique au bloc thermique des prototypes. Et selon toute vraisemblance, il n’a pas proposé cette transition par pur engagement écologique. Il faut en effet se souvenir que de 2023 à 2025, Ducati a été le fournisseur exclusif du championnat MotoE avec sa V21L.

En intégrant un brin d’électricité dans la catégorie reine, Dall’Igna aurait permis à la firme de Borgo Panigale de capitaliser sur toutes les données déjà acquises et sur les années de recherche et développement d’avance sur la concurrence (KTM, Aprilia, Honda et Yamaha).

« J’aurais aimé que les motos de 2027 soient dotées d’un petit moteur électrique. Au début, j’ai milité pour ce type de moto hybride, mais je comprends que, sur le plan des coûts, cela s’avère assez difficile. Avec une telle solution, la créativité redeviendrait un élément clé » justifie Gigi Dall’Igna.

La solution hybride proposée par Ducati refusée catégoriquement par les autres constructeurs

Sans surprise, cette proposition a été refusée de façon catégorique par les autres constructeurs ainsi que la Dorna. L’ingénierie hybride nécessite en effet des investissements pharaoniques qui auraient étouffé les budgets des constructeurs. Sans compter que l’avance technologique dont disposait Ducati aurait largement faussé le jeu avant même que le développement des motos ne commence.

Résultat : le MotoGP a préféré fermer la porte à l’électrification pour se concentrer sur des solutions plus réalistes, comme les carburants 100 % durables prévus pour 2027. Et pour Ducati, on peut dire que la tentative était belle.