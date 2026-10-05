L’Italie franchit une nouvelle étape en matière de sécurité routière avec l’arrivée du SV3, un radar de nouvelle génération surnommé le « sorpassomètre ».

Implanté depuis août 2025 sur la très sinueuse route nationale SS18 en Calabre, ce dispositif high-tech met de côté la mesure de vitesse pure pour se concentrer sur les franchissements de ligne continue et les dépassements interdits.

Contrairement aux cabines traditionnelles que l’on trouve le long de nos routes, le SV3 repose sur un dispositif hybride particulièrement efficace et surtout, entièrement automatisé. Des capteurs piézoélectriques sont incrustés dans la chaussée, ils détectent instantanément le changement de trajectoire d’un véhicule lorsqu’il franchit une ligne continue. Ce franchissement déclenche immédiatement une caméra haute résolution qui enregistre la manœuvre avant, pendant et après l’infraction, soit un laps de temps de 15 secondes. Cette séquence est ensuite automatiquement analysée par l’intelligence artificielle. Elle lit la plaque d’immatriculation, identifie le type de véhicule (voiture, moto, poids lourd) et transmet un dossier d’infraction « clé en main » aux autorités sans intervention humaine.

Les motards directement concernés par ce nouveau type de radar ?

L’installation de ces radars est prioritairement ciblée sur les tronçons accidentogènes : routes de montagne, virages aveugles et longues lignes droites incitant à la prise de risque.

Les deux-roues sont au cœur de cette mesure, la collision frontale liée à un dépassement illégal étant l’une des causes majeures de mortalité motarde. Si le système suscite déjà un vif débat en Italie, la technologie pourrait rapidement s’exporter.

En France, où les contrôles de dépassements reposent encore majoritairement sur la présence physique des forces de l’ordre, l’adoption de dispositifs automatisés comme le SV3 permettrait d’encadrer plus sévèrement les axes secondaires où l’on constate une accidentalité importante. Une évolution technique à surveiller de très près.