Impossible de passer à côté, même pour les néophytes. Après plus de dix ans d’attente, GTA VI est sorti ce 19 novembre.

Et comme c’est de tradition dans les opus de la franchise, on retrouve un très large panel de véhicules différents pour explorer ce large monde ouvert.

Comme d’habitude chez Rockstar Games, aucune marque réelle n’apparaît officiellement. Pourtant, il suffit d’un coup d’œil averti pour reconnaître les silhouettes, les optiques et les architectures mécaniques qui ont inspiré les designers du jeu.

La star incontestée des premières images promotionnelles est sans conteste la Principe Alvino V1, aperçue dans une livrée verte frappée du numéro 76 aux côtés de Jason Duval. Avec sa face avant acérée et son double optique, elle s’inspire ouvertement de la Ducati Panigale V2 (un autre exemplaire jaune accompagne d’ailleurs Lucia sur les visuels officiels).

Dans la même veine sportive, les habitués de la saga retrouveront plusieurs références bien connues des catalogues européens et japonais : la Pegassi Bati 801 : l’indémodable sportive inspirée de la Ducati 848, la Nagasaki Carbon RS, un cocktail mêlant Ducati 1199 Panigale et EBR 1190RS, la Dinka Double-T, clin d’œil assumé à la lignée des Honda CBR, la Principe Lectro, un roadster empruntant les traits des Ducati Streetfighter S et MV Agusta Brutale S, la FCR 1000 au charme néo-rétro directement calquée sur la BMW R100.

Des sportives, des roadsters, des customs et des trails, il y en a pour tout le monde dans GTA VI

Les amateurs de gros V-Twin ne sont pas oubliés, notamment autour du convoi de motards aperçu du côté d’Ambrosia.

Le constructeur fictif Western joue à fond la carte Harley-Davidson avec une inspiration assez claire : la Western Sovereign reprend l’imposante stature de la Road King, la Western Nightblade évoque sans détour la Night Rod Special, la Western Zombie Chopper lorgne du côté des Fat Bob et Iron 883, épaulée par l’épurée LCC Avarus.

Pour grimper le mont Kalaga ou enchaîner les wheelings en pleine circulation à Vice City, la gamme tout-terrain affiche elle aussi une belle diversité. On retrouve ainsi l’incontournable Maibatsu Sanchez (un hybride inspiré des cross 450 cm³ japonaises : Yamaha YZ450F, Kawasaki KX450F et Honda CRF450X) et la Maibatsu Manchez d’inspiration KTM Enduro.

Mention spéciale enfin pour la Dinka Enduro, incluse dans la propriété de Jason avec l’édition Ultimate. Son phare rond, ses soufflets de fourche et son échappement haut rendent un bel hommage aux trails des années 1980 façon Honda XL350 et XR500.

Et pour ceux qui préfèrent flâner en terrasse à Vice City, l’inénarrable Pegassi Faggio (clone de la Vespa) est lui aussi fidèle au poste.