Depuis hier, et ce jusqu’au 31 août 2027, l’autoroute A13 est fermée pour travaux dans le sens de circulation Paris-province.

Et il n’a pas fallu attendre très longtemps pour que les conditions de circulation soient chaotiques. Ce mardi 17 novembre, dès 8h30, un record d’embouteillages était même observé en Île-de-France, avec 560 km de bouchons cumulés.

De façon générale, il suffit d’observer le spectacle régulier du périphérique parisien ou des rocades de la majorité des grandes villes françaises un lundi matin dès l’aurore pour comprendre que quelque chose ne tourne plus rond pour des milliers d’automobilistes captifs d’une infrastructure saturée.

Pendant ce temps, un ballet s’opère pourtant entre les files : celui des motos et des scooters qui filent vers leur destination. Non, le deux-roues n’est pas qu’un plaisir du dimanche. C’est avant tout un outil de mobilité redoutable d’efficacité.

Le deux-roues plutôt que la voiture : une solution simple pour gagner du temps et des sous

C’est l’argument massue, celui qui cloue le bec à tous les détracteurs : le gain de temps. Sur les axes encombrés, la circulation interfiles (désormais encadrée et légalisée en France) transforme une punition quotidienne en une simple formalité.

Car si les différentes applications permettent (parfois) d’échapper au pire, un axe bouché restera toujours bouché tant que le flot de véhicules ne s’évacuera pas. Et rien ne change la physique de base : une voiture prend de la place. Beaucoup plus de place qu’un deux-roues.

Avec son gabarit réduit et son rapport poids/puissance favorable, ce dernier se faufile là où quatre roues restent irrémédiablement bloquées.

L’autre argument majeur en faveur de l’usage du deux-roues motorisé fait aussi résonner à nos oreilles (et nos portefeuilles) l’actualité directe que nous connaissons ces derniers temps puisqu’il est économique. Un scooter moderne ou une moto de cylindrée moyenne consomme entre 2,5 et 4,5 litres aux 100 kilomètres. Imbattable comparé à la consommation d’une voiture.

À cela s’ajoutent des coûts d’entretien souvent plus contenus, un stationnement plus simple et moins coûteux et une empreinte carbone réduite.

Alors, convaincus ?