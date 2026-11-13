La Chine a-t-elle réveillé une industrie qui s'endormait ? À l'EICMA 2026, les constructeurs historiques ont été prévenus

Et si le véritable événement de l'EICMA 2026 n'était pas une moto, mais un changement de pouvoir industriel ? À Milan, le salon international de la moto a attiré plus de 600 000 visiteurs, établissant un nouveau record de fréquentation. Mais derrière les chiffres et les présentations spectaculaires, une transformation autrement profonde se dessine : la Chine n'est plus simplement venue proposer des motos moins chères. Elle entend désormais imposer le rythme de l'innovation et contraindre les constructeurs historiques à revoir leurs stratégies.

Avec une fréquentation annoncée en hausse de 6 %, l'EICMA confirme son statut de rendez-vous incontournable de l'industrie motocycliste. Les chiffres témoignent de son rayonnement :

764 exposants issus de 52 pays, représentant 2 150 marques.

74 % de participation internationale, signe d'une industrie toujours plus mondialisée.

Près d'un tiers des exposants directs présents pour la première fois ou de retour après une absence.

Mais ces statistiques ne racontent qu'une partie de l'histoire. Ce qui frappe surtout, c'est le retour d'une véritable effervescence autour des nouveautés. Pendant plusieurs années, certains constructeurs avaient habitué leurs clients à des évolutions relativement prévisibles : nouvelles couleurs, électronique enrichie, ajustements mécaniques et tarifs régulièrement revus à la hausse. À Milan, cette routine semble sérieusement remise en question.

Zontes, CFMoto, QJMotor : la Chine ne demande plus la permission

Le changement porte plusieurs noms : Zontes, CFMoto, QJMotor ou encore Morbidelli, marque italienne relancée avec des capitaux chinois. Leur point commun ? Une offensive commerciale qui ne repose plus uniquement sur le prix.

Motorisations ambitieuses, équipements électroniques généreux, présentations soignées et multiplication des modèles : ces constructeurs cherchent désormais à concurrencer directement les références européennes et japonaises.

Et surtout, ils avancent vite. Là où certaines marques historiques privilégient des cycles de renouvellement prudents, les nouveaux acteurs chinois multiplient les propositions et explorent des segments parfois délaissés. Leur véritable arme n'est donc pas seulement de vendre moins cher. C'est d'obliger les autres à justifier pourquoi ils vendent plus cher. Une différence fondamentale.

Le prix devient une question embarrassante pour les marques historiques

Pendant longtemps, les constructeurs européens et japonais ont bénéficié d'atouts considérables : réputation, fiabilité éprouvée, réseaux commerciaux et valeur de revente.

Ces avantages demeurent réels. Mais ils ne suffisent plus nécessairement à expliquer certains écarts tarifaires lorsque des modèles concurrents proposent davantage d'équipements pour un budget inférieur.

Le consommateur commence alors à poser une question simple : que paie-t-il exactement ? La marque ? La technologie ? La qualité de fabrication ? Le service après-vente ? Ou une partie du prestige accumulé au fil des décennies ?

Cette interrogation pourrait devenir le véritable moteur de la concurrence dans les prochaines années. Car les constructeurs chinois ne se contentent plus de conquérir les segments d'entrée de gamme.

Ils progressent vers des catégories plus valorisantes, où les marges des marques historiques sont traditionnellement plus confortables.

Un âge d'or ? Oui, mais la bataille ne fait que commencer

Il serait toutefois prématuré de déclarer la victoire industrielle de la Chine. La qualité perçue sur un stand ne garantit ni la fiabilité à long terme ni la disponibilité des pièces détachées. La solidité des réseaux de concessionnaires, la valeur résiduelle et le suivi technique restent des critères essentiels.

Sur ces terrains, les marques établies conservent souvent une longueur d'avance. Mais le rapport de force évolue. Et c'est peut-être précisément cette concurrence nouvelle qui pourrait profiter le plus aux motards. Davantage de choix, des équipements plus accessibles et une pression accrue sur les tarifs : les conditions d'un marché plus dynamique semblent réunies.

L'industrie motocycliste n'entre pas nécessairement dans un âge d'or chinois. Elle entre dans une période où la Chine oblige tout le monde à se remettre en question. Et pour les motards, la meilleure nouvelle pourrait bien être celle-ci : après des années de prix qui grimpaient, la concurrence commence enfin à accélérer.