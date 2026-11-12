Après le roadster Bantam 350, BSA passe la seconde avec non pas une, mais deux nouveautés de moyenne cylindrée.

La Bantam Bobber 350 joue la carte du custom pur et dur. Selle monoplace suspendue perchée à seulement 742 mm (la plus basse de toute la gamme BSA), empattement allongé à 1 500 mm et poids contenu à 189 kg tous pleins faits : tout est pensé pour cruiser le nez au vent avec une accessibilité maximale.

Sous le réservoir de 13,2 litres, son monocylindre de 334 cm³ développe 28,2 ch à 8 000 tr/min pour un couple de 26,4 Nm. Le châssis s’appuie sur une fourche télescopique de 41 mm, un mono-amortisseur à gaz réglable et un freinage à disques (320 mm à l’avant, 240 mm à l’arrière) sous surveillance d’un ABS double canal.

Pour ceux qui en veulent plus côté look, BSA propose d’emblée une déclinaison Bobber 350 SP (Special Parts) avec une finition chrome sombre intégrale, une fourche inversée dorée de 41 mm, des jantes à rayons de 16 pouces chaussées de pneus de 130/90 à l’avant et 150/80 à l’arrière, un tableau de bord numérique à écran TFT couleur (en lieu et place du simple afficheur LCD de la version standard).

Changement radical d’ambiance avec le Bantam Scrambler 350. Inspiré de l’historique BSA Bushman conçu pour affronter les pistes australiennes en 1966, il s’adresse aux amateurs de balades tout-chemin et de look baroudeur urbain.

Pour animer ce scrambler de 184 kg, BSA a retravaillé son bloc de 334 cm³ (annoncé comme inédit avec un étagement revu pour favoriser les bas et mi-régimes), qui grimpe ici à 29 ch à 8 100 tr/min et 30 Nm de couple.

La partie-cycle s’adapte à la polyvalence avec une fourche à soufflets (150 mm de débattement), un double combiné arrière (130 mm) et des jantes à rayons de 19 pouces à l’avant et 17 pouces à l’arrière montées en pneus semi-crantés. La hauteur de selle grimpe logiquement à 812 mm, tandis que trois robes (noir, vert et gris) seront au catalogue.

Cs deux nouveautés sont attendues pour 2027 à des tarifs encore tenus secrets.