BSA va ajouter de la nouveauté dans son catalogue

Révélé il y a quasiment deux ans, jour pour jour, le concept de scrambler de BSA va enfin prendre le chemin de la production en série.

La marque britannique, aujourd’hui propriété du géant indien Mahindra commercialisera en effet dans les prochains mois un second modèle aux côtés de la Gold Star 650 : la B65 Scrambler.

Sur le plan mécanique, il n'y a pas beaucoup de différences entre les deux modèles, les motos partageant le monocylindre de 652 cm3 à refroidissement liquide à cinq rapports qui délivre 45 chevaux et 55 Nm de couple maxi à 4 000 tr/min. La capacité du réservoir est de 12 litres. Dotée d’un réservoir de 12 litres, la BSA B65 Scrambler affiche un poids en hausse de 5 kg par rapport à la Gold Star : 218 kg.

Un second modèle siglé BSA attendu dès 2025

On retrouve sur ce scrambler de moyenne cylindrée une fourche « classique » de 41 mm de diamètre et deux amortisseurs réglables en précharge à l’arrière pour une hauteur de selle 820 mm. Le freinage est assuré par un disque Brembo de 320 mm à l’avant, et un disque arrière de 255 mm avec ABS.

Outre un style propre, le changement le plus important entre les deux machines est la roue avant de 19 pouces (contre 18 sur la Gold Star) sur la B65 Scrambler. La roue arrière est toujours de 17 pouces, tandis que la moto est chaussée de pneus Pirelli Scorpion Rally STR.

Pour le moment, on ne connaît pas encore le tarif de commercialisation de cette BSA B65 Scrambler, ni sa date exacte de disponibilité.