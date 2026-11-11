Pour sa 83e édition, le salon EICMA de Milan a vu les choses en grand (en très grand même) en occupant pour la toute première fois de son histoire 10 halls d’exposition pour une superficie totale de 300 000 m².

Si on ne doutait pas des chiffres au vu de l’affluence dès les premières heures d’ouverture réservées à la presse, le verdict est tombé, et il a le goût du triomphe : l’EICMA 2026 enregistre plus de 600 000 visiteurs, marquant une hausse de 6 % par rapport à l’édition 2025.

Mais c’est du côté des professionnels du secteur que l’augmentation est encore plus spectaculaire. Le salon a réuni plus de 51 000 pros venus de 168 pays, soit une explosion de 30 % de la fréquentation internationale.

Au total, l’événement a rassemblé : 764 exposants issus de 52 pays (avec 74 % de marques internationales et 30 % de nouveaux venus ou de retours remarqués), 2 150 marques représentées et 8 700 journalistes et créateurs de contenu accrédités issus de 67 pays pour relayer les dizaines de révélations mondiales.

Rendez-vous est déjà donné pour 2027

Au-delà des négociations commerciales directement dans les halls, l’EICMA a vibré au rythme des animations. L’espace extérieur MotoLive a fêté son 21e anniversaire en fanfare en présence du roi du trial Toni Bou, rythmé par 8 heures de direct télévisé et la célèbre Champions Charity Race disputée par 17 constructeurs.

Côté expos, l’espace « Speed Legends » retraçant les plus belles heures du MotoGP a attiré plus de 150 000 curieux, tandis que la « MotoGP Gaming Arena » et la zone Y.U.M. n’ont pas désempli de la semaine, portées par une présence massive de jeunes passionnés et de classes scolaires venues de toute l’Europe.

« Ces chiffres illustrent la double facette de l’EICMA : un événement populaire capable de mobiliser des centaines de milliers de passionnés, tout en restant la plateforme d’affaires internationale indispensable pour toute l’industrie », se sont félicités Pietro Meda et Paolo Magri, les patrons du salon.

Une chose est sûre, l’industrie du deux-roues ressort de Milan gonflée à bloc pour aborder la saison 2027 et donne déjà rendez-vous l’année prochaine, du 9 au 14 novembre 2027.