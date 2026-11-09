Propriété du groupe Keeway, lui-même appartenant au géant chinois Qianjiang, un pays où est également fabriquée l’intégralité de ses modèles, la firme italienne Morbidelli est en plein renouveau sur le continent européen.

À l’occasion du salon de Milan, la marque sino-italienne a présenté une nouveauté pour s’attaquer de front aux reines du segment trail intermédiaire (Yamaha Ténéré 700, KTM 790 Adventure et autre BMW F 900 GS) : la Morbidelli T802X (la routière) taillée pour la route au long cours, les duos et le voyage chargé, la T802XR (l’aventurière polyvalente), le compromis pour quitter le bitume et s’offrir des incursions sur les chemins de gravier et la T802XR Rally, déclinaison 100 % enduro, dotée d’un débattement de suspension généreux et d’une garde au sol surélevée.

Côté style, la face avant arbore la nouvelle signature lumineuse « Triad », insérée dans des carénages sculptés façon design automobile italien.

Au cœur du cadre diamant en acier, Morbidelli implante un tout nouveau bicylindre en ligne de 799 cm³ (DOHC, 8 soupapes) à refroidissement liquide. Avec son calage de vilebrequin à 75°, ce bloc promet développe 94,5 chevaux à 9 000 tr/min et 80 Nm de couple à 7 500 tr/min.

L’ensemble s’associe à un quickshifter bidirectionnel de série, un embrayage anti-dribble et un accélérateur électronique Ride-by-Wire. Bonne nouvelle pour les jeunes permis : une version bridable à 35 kW pour le permis A2 est aussi au programme.

Un nouveau trail à l’équipement technologique bien fourni

Si le cadre et le bras oscillant monobloc en aluminium sont partagés, la partie-cycle s’adapte à la destination de chaque version via des éléments KYB entièrement réglables (fourche inversée de 48 mm et mono-amortisseur sur biellettes ajustables sans outil) : T802X : poids à sec de 189 kg, hauteur de selle de 830 mm, garde au sol de 206 mm, T802XR : 186 kg, hauteur de selle de 850 mm, garde au sol de 245 mm, T802XR RALLY : 187 kg, hauteur de selle perchée à 875 mm, garde au sol de 270 mm.

Chaque version reçoit d’office un réservoir de 20,5 litres, des arceaux de protection, un sabot moteur et un amortisseur de direction de série.

La partie électronique est signée Bosch : unité de contrôle moteur MSE 9.0, centrale inertielle MM7.10 et système ABS à deux canaux. On retrouve aussi l’ABS actif en virage, le contrôle de traction en virage, le système anti-wheeling, trois modes de conduite et un régulateur de vitesse.

L’équipement de série comprend une caméra frontale et radar arrière pour la surveillance des angles morts, un éclairage adaptatif en virage, l’allumage automatique des feux, un système de surveillance de la pression des pneus, un bouton d’appel d’urgence (SOS) et une connectivité via l’application Morbidelli (navigation Google intégrée au tableau de bord, système antivol avec connexion 4G dédiée). La caméra avant fait également office de dashcam et enregistre automatiquement en 1080p, sous forme de vidéos d’une minute sur une carte mémoire. L’ensemble est complété par des commandes rétroéclairées, un régulateur de vitesse, des poignées et une selle chauffantes (chacun réglable sur trois niveaux), une bulle réglable manuellement sur une amplitude d’environ 40 mm (sans outil), des protège-mains, une prise de recharge USB.

Trois versions pour trois usages

La T802X (voir photo d’ouverture de l’article) est équipée de roues à rayons (compatibles pneus tubeless) de 19 pouces à l’avant et 17 pouces à l’arrière, chaussées de pneus radiaux Metzeler Tourance (110/80 R19 et 150/70 R17). Le freinage avant assuré par deux disques flottants de 298 mm, pincés par des étriers à quatre pistons. On retrouve aussi une selle biplace, un garde-boue avant bas et d’une béquille centrale fournie de série.

La T802XR est dotée de roues à rayons « tubeless » de 21 et 18 pouces, chaussées de pneus Pirelli Scorpion Rally STR (90/90-21 et 150/70 R18). Le freinage avant est assuré par deux disques de 320 mm. Le garde-boue passe en position haute et la béquille centrale est proposée en option.

Enfin, la T802XR Rally reprend les roues, les pneus et le système de freinage de la XR, mais bénéficie de suspensions à plus grand débattement : 233 mm à l’avant et 230 mm à l’arrière. Une selle plate typée « rallye », associée à des zones de grip sur le réservoir.

Prévues pour les printemps 2027, les trois Morbidelli seront disponibles en plusieurs coloris selon les versions : T802X en Isaurus Blue ou Obsidian Cherry, T802XR et T802XR RALLY en Raven Black ou Arctic White + Track Blue Pearl.

Les tarifs en France n’ont pas encore été annoncés.