Au contraire de certains constructeurs chinois qui ont inondé leur stand de motos inédites, dont la plupart ne seront pas exportées jusqu’en Europe, il y avait peu de nouveautés à se mettre sous la dent sur le stand Kymco du Salon de Milan cette année.

Un modèle attirait particulièrement les regards des visiteurs : le nouveau scooter crossover CV-X45 et son look de véritable baroudeur.

Au cœur du scooter Kymco, on retrouve un monocylinde à refroidissement liquide de 427 cm3 offrant 34,4 chevaux et un couple maxi de 40 Nm. La transmission finale se fait par chaîne et les trois modes de conduite (Rain, Power et Off-road) permettent d’adapter la réponse de l’accélérateur électronique aux conditions.

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Côté partie-cycle, la suspension est assurée à l’avant par une fourche de 41 mm avec débattement de 150 mm, et un amortisseur offrant le même débattement à l’arrière. Le freinage (deux disques à l’avant et un disque à l’arrière) est complété par l’ABS et un contrôle de traction. Les roues de 15 pouces à l’avant et 14 pouces à l’arrière sont chaussées de pneus mixtes Dunlop.

Le Kymco CV-X45 est aussi doté d’un système de démarrage sans clé, de poignées chauffantes, d’un régulateur de vitesse, et d’un éclairage full LED.

Annoncé à 212 kg sur la balance en ordre de marche, le CV-X45 dispose d’un réservoir de 13,5 litres et d’une hauteur de selle de 800 mm.

Cette nouveauté Kymco est attendue en France au plus tard à la rentrée 2027. Pour connaître son tarif en France il faudra encore patienter. Un élément qui s’avérera décisif pour concurrencer le Honda ADV350, et le tout nouveau Yamaha RW350.