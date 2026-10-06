Après avoir fait évoluer son scooter trois-roues, le CV3, cette année, Kymco prépare déjà la suite.

Et cela pourrait passer par une version plus modeste de son maxi-scooter.

Sans préciser les données techniques exactes du modèle, un brevet de conception déposé en Chine le 7 juillet dernier par la filiale locale de Kymco, Changzhou Guangyang Motorcycle, dévoile un scooter de moyenne cylindrée, plus compact et résolument orienté vers un usage plus urbain que l’actuel CV3 575.

Ce nouveau modèle s’éloigne des ambitions sportives et routières du CV3 575 avec, donc, une carrosserie plus ramassée, une selle à deux niveaux pour le pilote passager et un plancher plat qui facilite aussi bien l’accès à bord que le transport de petits objets au quotidien.

Exit aussi le bicylindre de 574 cm3. Le brevet montre un moteur monocylindre de moyenne cylindrée (probablement un 300 ou 350 cm³). Un bloc plus simple, plus léger et aussi plus économique au quotidien.

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Le système KALS de suspension avant du CV3 laisse place à un système à parallélogramme plus conventionnel, articulé autour de bras indépendants. De quoi préserver la stabilité du train avant sur le mouillé tout en gagnant de précieux kilos. Le brevet laisse aussi entrevoir de larges garde-boue sur les roues avant auxquels s’ajoutent des poignées de maintien pour le passager.

Si le CV3 575 a permis au constructeur asiatique de s’implanter en Europe avec un trois-roues accessible aux détenteurs du permis B, ce nouveau modèle semble viser un autre type d’utilisateur, appréciant la stabilité des trois roues, mais privilégiant un véhicule moins encombrant et plus pratique en ville.