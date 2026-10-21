Voulant surfer sur la vague des scooters crossover, Kymco annonce le lancement immédiat de son tout nouveau X-Tera 350 dans les concessions françaises.

Sous son carénage aux lignes anguleuses dessinées en Italie, le X-Tera 350, fabriqué en Chine par Kymco, reprend le monocylindre à refroidissement liquide de 321 cm3 inauguré sur le Downtown GT 350. Un bloc qui offre 27,8 chevaux à 7 000 tr/min et 30,8 Nm de couple à 5 500 tr/min. Sa consommation est annoncée à 3,7 l/100 km, pour une autonomie de plus de 350 kilomètres grâce à son réservoir de 14 litres.

Développé sur un châssis tubulaire rigide, le X-Tera 350 veut combiner les capacités de franchissement d’un trail urbain, avec ses pneus à gros pavés de 15 et 14 pouces de diamètre, au confort d’un scooter GT. Il accueille un espace de rangement d’environ 32 litres sous la selle, et profite d’une fourche inversée hydraulique de 35 mm sur le train avant et d’une paire d’amortisseurs réglables (5 réglages) de 64 mm à l’arrière, avec des débattements respectifs de 120 et 100 millimètres. Le modèle est aussi équipé d’un système ABS, ainsi que d’un contrôle de la motricité (TCS).

La partie avant est surélevée et élargie, avec une bulle réglable électriquement, tandis qu’à l’arrière on retrouve des repose-pieds rétractables et deux larges poignées de maintien latérales.

Un crossover qui embarque deux caméras

Côté équipement, le Kymco X-Tera 350 dispose d’une instrumentation couleur de sept pouces affichant la vitesse, la consommation, le voltage de la batterie, l’heure, la température du liquide de refroidissement ou encore le niveau de carburant. La navigation au sein du menu s’effectue à partir du commodo droit.

On retrouve aussi un guidon naked surélevé, accompagné de leviers de frein ajustables, des poignées chauffantes offrant trois niveaux de chaleur, et des pare-mains de style trail. Sous le guidon se trouve un contacteur sans clé et deux vide-poches. Un porte paquet intégré aux poignées s’ajoute aux caractéristiques, tout comme une selle dotée d’un vérin hydraulique et d’un système d’éclairage.

Le KYMCO X-Tera intègre enfin de série deux caméras HD, l’une sous l’optique du phare avant, l’autre dans le bloc d’éclairage de la plaque d’immatriculation. Les caméras étanches, conformes à la norme IP67, sont dotées d’une fonction de dashcam leur permettant d’enregistrer en continu au format vidéo MP4 sur une carte microSD de 32 Go (fournie).

Les dashcams s’utilisent avec l’application mobile RoadCam, elle permet d’extraire les fichiers en Wifi et de paramétrer le système. L’écran du tableau de bord affiche également les images.

Disponible en trois coloris, noir mat, vert mat, fauve mat, le Kymco X-Tera 350 est affiché à 5 499 €.

À noter que jusqu’au 31 décembre prochain, un kit comprenant des crash-bars et une paire de phares additionnels est offert pour la commande de cette nouveauté.