Le Kymco Downtown GT change tout, ou presque

Découvert sur le dernier salon de Milan en novembre 2023, le nouveau millésime du scooter Kymco Downtown GT est maintenant disponible dans les points de vente du réseau Kymco.

L’occasion de refaire le point sur les nombreuses évolutions que propose le scooter GT, revu en profondeur pour ce nouveau millésime.

Pensé pour les centres urbains autant que les zones périurbaines, le nouveau Downtown GT se distingue déjà de son prédécesseur par un design inédit, plus sportif imaginé en Italie au sein du bureau de style du constructeur taïwanais.

Un nouveau Downtown GT pour 2024

Dotée de roues plus grandes : 15 et 14 pouces contre 14 et 13 auparavant, la partie cycle est également inédite, avec un cadre tubulaire plus rigide capable de loger un réservoir de 12,5 litres en position basse et avec un coffre de 52 litres pouvant contenir deux casques intégraux. De nouvelles suspensions font également leur apparition.

Le scooter Kymco peut aussi compter sur un système ABS, les clignotants automatiques en cas de freinage d’urgence et un contrôle de la motricité TCS : une assistance électronique qui régule la vitesse de la roue arrière à l’accélération et qui se révèle particulièrement utile lorsque la surface est glissante.

Le poste de pilotage évolue lui aussi avec une position de conduite revue pour améliorer le confort du pilote, une bulle redessinée et une instrumentation avec écran LCD de six pouces. La selle biplace a aussi été repensée tandis que les éléments de carrosserie latéraux ont été redessinés pour ne pas gêner le passager au niveau des jambes.

Une consommation de carburant en baisse

Côté motorisation, Kymco annonce des consommations en baisse, tant sur le Downtown GT 125 cm3 (172 kg soit 12 kg de perdus) qui embarque le monocylindre de 124 cm3 de 12,5 chevaux et promet une conso de 2,7 l/100 km que sur la déclinaison 350 qui inaugure une motorisation évoluée conforme Euro5+ du monocylindre de 321 cm3 (28,5 chevaux) : 3,7 l/100 km. Un Downtown GT 350 2024 qui affiche également un poids en baisse : 185 kg contre 192 kg auparavant.

Positionnés respectivement à 4 999 € et 5 999 € les Kymco Downtown GT 125 et 350 sont disponibles en trois coloris : noir mat, bleu pétrole et beige fauve et également garantis 5 ans.