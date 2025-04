La moto électrique française Heritage Spirit Scrambler arrive bientôt sur les routes

Rares sont les modèles de motos entièrement développés et produits en France.

C'est pourtant le choix fait par les Ateliers HeritageBike, alors que le marché de la moto électrique est majoritairement occupé par des modèles fabriqués en Asie pour d'évidentes raisons de coûts de production.

Fondés par Xavier Wargnier et Guillaume Monsigny sur les rives du lac d’Annecy, les Ateliers HeritageBike réinventent, depuis près de six ans, la mobilité haut de gamme avec des vélos et motos électriques qui ont pour ambition de « réconcilier passion mécanique et responsabilité environnementale, sans compromis sur l’élégance ni sur le caractère. »

Après la version réalisée en hommage au retour de la Renault R4 exposée lors du Mondial de l'auto de Paris, HeritageBike reste sur sa lancée et propose la moto en déclinaison standard.

Inspirée des plus grandes légendes motocyclistes des années 60 à 80, la Heritage Spirit Scrambler marie l’esthétique intemporelle aux performances silencieuses d’un moteur électrique de dernière génération (Gem Motors de 7 kW).

Une moto électrique développée et assemblée en France

Fabriquée en France en série très limitée, la moto électrique dispose d'équipements haut de gamme : fourche WP, amortisseur arrière EMC, freins Brembo, pneus Heidenau, carénages en matériaux composites, selle fabriquée à la main, coloris sur mesure.

Dotée d'une batterie Li-Ion 48V 4,8 kWh, la moto électrique française (137 kg) offre jusqu'à 110 kilomètres d'autonomie.

Affichée à partir de 24 950 euros, ce qui permet de se l'offrir sans faire sauter la banque du casino ou de s'endetter sur quinze ans, l'Heritage Spirit Scrambler arrivera sur nos routes dès le mois de juin prochain.